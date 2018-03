Jak zoptymalizować landing page?

Zadaniem reklamodawców jest dotarcie do konsumentów poszukujących usług, odpowiadających ich aktualnym potrzebom, za pośrednictwem czytelnego przekazu, angażującego do określonej akcji. Skuteczna strona docelowa jest miejscem, w którym spotykają się oczekiwania potencjalnych klientów z realnym zyskiem usługodawcy. Warto zatem zadbać o wysoki wynik jakości reklam, w którego skład wchodzi analiza trzech czynników, mających znaczący wpływ na wrażenia użytkownika: przewidywanego współczynnika klikalności, trafności reklamy i opinii o stronie docelowej.

1. Sprawdź, co działa

Wybór odpowiedniego landing page następuje w fazie testów A/B na podstawie zakładki Strony docelowe w panelu AdWords, przekazującej dane o skuteczności poszczególnych stron, na które obecnie kierowany jest ruch z reklam. W tym miejscu otrzymujemy podsumowanie danych ze stron docelowych, dotyczących m.in. współczynników kliknięć prowadzących na strony mobilne, współczynnika klikalności na prawidłowych stronach AMP oraz standardowych danych o skuteczności (kliknięcia, koszt, współczynnik konwersji itd.).

Raport na temat stron docelowych zawiera dane o skuteczności każdego adresu URL, aktualnie używanego w kampanii AdWords. Inną kwestią jest konieczność weryfikacji strony pod kątem szybkości ładowania na komputerach i urządzeniach mobilnych za pośrednictwem narzędzia PageSpeed Insights oraz wdrożenie wszystkich zaleceń optymalizacyjnych. Dzięki obserwacji skuteczności stron docelowych, reklam i słów kluczowych jest możliwość uzyskania całościowego obrazu efektywności działań, bazującego na pełnym zakresie danych potrzebnych do udoskonalenia kampanii.

2. Skuteczne treści

Optymalizacja treści, w tym podstawowych elementów, takich jak nagłówki, czy opisy grafik, powinna odpowiadać słowom kluczowym wykorzystanym w działaniach reklamowych i wyszczególnionych wcześniej za pośrednictwem Keyword Planner’a oraz innych narzędzi zewnętrznych. Warto, aby sam projekt strony stanowił przedłużenie komunikatu zawartego w reklamie i odpowiadał wizualnej kreacji banerów. W przypadku okazjonalnych kampanii można pokusić się o zindywidualizowany przekaz promujący określoną ofertę. Na stronie docelowej nie może zabraknąć wyróżnionego przycisku CTA w postaci krótkiego hasła, angażującego do wykonania określonej akcji na stronie.

Adres wybranej strony docelowej musi być przyjazny pod kątem UX i w ścisły sposób odnosić się do promowanej oferty. Skuteczny landing page wyróżnia się wyraźnym i czytelnym układem strony, prawidłowym rozłożeniem akcentów, a także przyciągającą kolorystyką. Zbyt duża ilość treści może zaburzyć ogólną postać strony i zniechęcić do zaangażowania odbiorcę. Strona docelowa powinna spełniać wszystkie wymogi SEO, w tym niezbędną optymalizację meta tagów.

3. Określ swój cel

Jasno zdefiniowany cel działań to najważniejsze kryterium skutecznego landing page. Najczęściej jest nim wypełnienie formularza kontaktowego, kliknięcie w łącza kontaktowe, takie jak adres e-mail, czy numer telefonu lub zapisanie do newslettera. W celu mierzenia konwersji z określonych akcji na stronie niezbędna jest prawidłowa implementacja Google Tag Manager’a wraz z otagowaniem poszczególnych elementów. W przypadku łączenia kont z Google Analytics reklamodawca jest w stanie zaimportować stworzone uprzednio cele do panelu AdWords oraz sprawować bieżącą kontrolę nad ich realizacją.

Optymalizacja i umiejscowienie formularza kontaktowego na stronie przesądza o skuteczności działań. Przejrzysty i krótki formularz powinien składać się wyłącznie z niezbędnych elementów, wyłączając umieszczenie poufnych danych osobowych, wzbudzając tym samym zaufanie wśród odbiorców. Skuteczny wygląd formularza wymaga prowadzenia szczegółowych testów.

4. Podziękowanie

Strona podziękowania to niezbędny element indywidualnych landing page, który służy przedłużeniu zainteresowania zaangażowanych odbiorców. Strona po konwersji wykorzystywana jest do podziękowania użytkownikom za wykonaną akcję oraz wyróżnieniu dodatkowych łączy kontaktowych, artykułów lub przycisków do Social Media. Warto zachęcić użytkownika do subskrypcji newslettera oraz zadbać o sprawną nawigację po witrynie, a tym samym utrzymaniu długofalowej relacji z odbiorcą.

5. Rozpocznij testy

W przypadku prowadzonej kampanii AdWords przedmiotem testów A/B może być nie tylko sama orientacja lub długość formularza. Eksperymenty z wykorzystaniem nagłówków, przycisków CTA, tła, grafik lub kolorystyki skutecznie można prowadzić za pośrednictwem Google Optimize, umożliwiającego przeprowadzenie szerokiego spektrum badań pod kątem UX. Jedną z największych zalet narzędzia jest możliwość połączenia z kontem Google AdWords i Analytics, a także ułatwiona implementacja kontenera za pośrednictwem Google Tag Manager’a. Optymalizacja Google umożliwia trzy rodzaje testów: A/B, Testy wieloczynnikowe i Przekierowania, przy odpowiednim kierowaniu eksperymentu, zarówno pod względem lokalizacji, jaki i na podstawie zachowania użytkowników na stronie (np. skierowanych do odbiorców z określonego kanału lub źródła). Całościowa optymalizacja strony docelowej umożliwia wzrost w ilości konwersji i pozytywne reakcje ze strony użytkowników.

Zoptymalizowane strony docelowej z jasno zdefiniowanym komunikatem generuje większą ilość lead’ów i jest gwarantem uzyskania wysokiej rentowności działań. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest konsekwencja działań i jednolity przekaz reklamowy.

Jesteś zainteresowany skuteczną kampanią reklamową AdWords oraz optymalizacją landing page? Skontaktuj się z agencją SEOgroup.

Katarzyna Wróblewska, SEOgroup, SEO/PPC Specialist.