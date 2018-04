Jak zawierać umowy na odległość?

W 2016 r. doświadczony zespół prawników połączył swoje siły ze specjalistami IT i marketingu. Ich celem stało się opracowanie rozwiązania umożliwiającego tworzenie i zawieranie umów z poziomu aplikacji. Pierwsza wersja usługi została szybko udostępniona polskim użytkownikom, którzy mogli przekonać się, że korzystanie z niej nie tylko przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnego na przygotowanie umowy, lecz jest po prostu wygodne. Zawieranie umów bez wychodzenia z domu przestało być pieśnią przyszłości, stając się rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo dla obu stron. Jak zaznaczają twórcy Umownika, czyli aplikacji do digitalizacji umów, ich rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorcom i osobom prywatnym, do których chcą obecnie dotrzeć i przekonać do poznania funkcji udostępnianego przez nich produktu.

Rozwiązanie oferuje dostęp do kreatorów umów, skracając proces ich przygotowania, negocjowania i zawierania, a także archiwizując wszystkie dokumenty na koncie przypisanym do konkretnego użytkownika. Cały proces przebiega pod okiem programistów i zespołu prawników, który dba o bezpieczeństwo danych i użytkowników. Autorzy startupu na prośbę testerów dodali możliwość weryfikacji tożsamości użytkowników i zawierania umów za pomocą… selfie!

Źródło: Lawbiz