Jak wybrać idealne perfumy? Dobierz zapach do swojego stylu życia

Podkreśl swoją osobowość perfumami

Osoby, które uwielbiają zwracać na siebie uwagę, wybierają perfumy mocne i wyraziste, podczas gdy ich przeciwieństwa gustują w subtelniejszych i bardziej naturalnych nutach. W ofercie drogerii, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych, znajdziesz przede wszystkim 4 główne rodzaje zapachów: kwiatowe, cytrusowe, orientalne i szyprowe. Czym się od siebie różnią? Oczywiście aromatami, które w nich wykorzystano. Dwie pierwsze grupy są chętnie łączone przez producentów perfum. Marki tworzą kompozycje na bazie jednego kwiatu lub ich bukietu, dopełniając je szczyptą cytryny, grejpfruta i bergamotki lub odwrotnie - dominujące orzeźwiające nuty miesza się z odrobiną tych delikatnych. Z kolei perfumy orientalne zawierają olejki korzenne, spośród których najchętniej wykorzystuje się takie przyprawy jak kardamon czy cynamon. Ostatni rodzaj, czyli zapachy szyprowe, charakteryzują się mocnymi i wyrazistymi nutami drzewnymi, które wzbogacono o odrobinę żywicy lub róży.

Jak spośród 4 głównych rodzajów wybrać perfumy idealne? Wystarczy, że odpowiesz sobie na następujące pytania - co lubisz robić w wolnym czasie i jakie zapachy przywodzą Ci na myśl przyjemne skojarzenia. Uwielbiasz życie w biegu, a energia nigdy Cię nie opuszcza? A może należysz do grona wielbicieli przyrody, którzy po każdym deszczu wychodzą na spacer, aby móc rozkoszować się zapachem lasu i czystym powietrzem? Jednym z miejsc, w których spełnią się Twoje perfumowe marzenia, jest Perfumeria Neness. Zanim jednak rozpoczniesz zakupy, odkryj, które zapachy będą doskonałym dopełnieniem codziennej stylizacji dla kobiet i mężczyzn.

Kobiece zapachy - który z nich będzie dla Ciebie idealny?

Jeśli należysz do grona kobiet, które nie mają chwili na odpoczynek i w każdej sekundzie dnia są w biegu, to cytrusowe i pełne świeżości zapachy bez wątpienia pasują do Twojego stylu życia. Już odrobina owocowej nuty doda Ci energii na długie godziny. Z kolei panie, które chętnie odpoczywają, lubią ciszę i z radością oddają się praktyce jogi, powinny wybierać perfumy na bazie korzennych przypraw, czyli te orientalne, dostępne na https://neness.pl/perfumy-damskie. Kwiatowe zapachy to idealna propozycja dla bujających w obłokach romantyczek, pełnych delikatności i optymistycznego podejścia do życia. Jesteś jedną z nich? W takim razie codzienne stylizacje dopełnij odrobiną aromatu na bazie bzu, magnolii czy jaśminu. Natomiast nuty drzewne z pewnością przypadną do gustu kobietom spokojnym, uwielbiającym planować przyszłość i chętnie spędzającym wolne popołudnia w towarzystwie najbliższych znajomych i rodziny.

Podkreśl męskość ulubioną kompozycją nut zapachowych

Perfumy męskie, które zamówisz na https://neness.pl/perfumy-meskie, są z reguły odrobinę mocniejsze i bardziej wyraziste niż ich damskie odpowiedniki. Wybierając zapach dopasowany do swojego stylu życia, kieruj się przede wszystkim jego głównym zadaniem. Czy ma Ci dodawać energii? Podkreślać męskość? A może zapewniać nutę delikatnej świeżości w trakcie wypełniania zawodowych obowiązków? Jeśli odpowiedziałeś „tak” na pierwsze pytanie, to cytrusowe perfumy z pewnością przypadną Ci do gustu. Popularne i niezwykle energetyzujące aromaty kojarzą się ze sportową elegancją, dlatego możesz stosować je zarówno do pracy, jak i w formie odświeżenia po treningu. Chcesz podkreślić swoją męskość? Postaw na sprawdzone od lat klasyki, wybierając zapachy na bazie nut drzewnych i ziemistych, które wzbogacono o szczyptę ziół. Z kolei delikatną, całodniową świeżość zagwarantujesz sobie z perfumami kwiatowymi, które wbrew pozorom nie są zarezerwowane tylko dla kobiet.