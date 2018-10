Jak używanie smartfonów wpływa na polską kulturę?

Powszechne wykorzystanie smartfonów doprowadziło do rewolucji w polskiej kulturze. Aż 75% twórców przyznaje, że część ich dzieł mogłoby nie powstać, gdyby nie dostęp do tego urządzenia i jego funkcji, a dla niemal co drugiego polskiego słuchacza, widza lub czytelnika smartfon to gwarancja dostępu do kultury niemal „na wyciągnięcie ręki”.