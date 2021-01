Jak uspokoić psa?

Długi spacer i zrozumienie potrzeb psa

Niezwykle ważne jest to, abyś postarał się nauczyć rozpoznawać stan emocjonalny psa za pomocą jego mowy ciała. Każdy właściciel psa powinien choć trochę opanować tą umiejętność, aby uniknąć problemów w przyszłości. Co ciekawe, kiedy pies się denerwuje, może to okazywać na różne sposoby:

skulona postawa,

ziewania,

oblizywanie pyska,

skulone uszy,

schowanie ogona pod brzuch.

Sukcesem jest określenie tego, jakie sytuacje stresują twojego psa. Stopniowo zaczniesz radzić sobie coraz lepiej i będziesz znał psiaka jak własną kieszeń. To z kolei wpłynie na znacznie łatwiejsze relacje pomiędzy wami – dodaje Mariusz Michalski z serwisu https://zwierzaki.pl

Być może podczas zdenerwowania psa, warto zabrać go na długi spacer. U wielu czworonogów to naprawdę działa i pozwala zredukować stres. Przechadzka po lesie lub parku zajmie umysł pupila i tobie także da wytchnienia. Ruch na powietrzu powinien uspokoić psa, zadbajmy jednak o spokojne miejsca z dala od zgiełku miasta.

Relaksująca muzyka i zadbanie o komfort psa

Pomocną kwestią jest także włączenie relaksującej muzyki dla psa, którą znajdziemy w sieci. Dzięki temu zagłuszymy hałas, którego boi się pies oraz zadbamy o polepszenie jego nastroju. Okazuje się, że w połączeniu z masażem, taka opcja zdziała bardzo wiele. Pies może denerwować się wtedy, gdy zostaje sam w domu na długie godziny. Pamiętaj o tym, aby zapewnić mu wsparcie w trudnych chwilach. W zasięgu nosa pupila warto pozostawić swoje ubrania, tak aby w dowolnej chwili mógł poczuć naszą ,,obecność''. Kolejnym ciekawym pomysłem jest pozostawienie psiakowi ulubionej zabawki lub smakołyka do przekąszenia. Szczególnie wymagające psiaki, które bardzo się denerwują, gdy są same, wspomożesz, zatrudniając osobę do opieki nad pupilem.

Masaż czworonoga i feromony D.A.P.

W przypadku, gdy psiak bardzo dobrze reaguje na dotyk, zadbaj o to, aby w trudnych chwilach zapewnić mu kontakt fizyczny. Sporą popularnością cieszy się zastosowanie technik masażu TTouch lub GaSa, które pozwalają zmniejszyć nerwy. Dobrą opcją jest zakup kamizelki uciskowej, która ma za zadanie dobrze wpływać na samopoczucie psa.

Pies może się denerwować podczas nieprzewidzianych sytuacji - długa podróż, przeprowadzka, wizyta w nowym miejscu. Czworonóg znacznie szybciej oswoi się z nową sytuacją wtedy, gdy zastosujesz Adapil (analog psich feromonów). Zawarte w nim substancje mają działanie redukujące stres i uspokajające, dzięki czemu pupil łatwiej przeżyje nerwowe chwile. Na rynku znajdziesz dyfuzory do kontaktu, w sprayu czy na obrożę. Zastosujesz je na spacerze, w aucie, jak i w domu. Nie bój się sięgać po nietypowe rozwiązania. Jako właściciel psa musisz mieć na względzie to, że czworonóg może nie radzić sobie w trudnych sytuacjach, dlatego twoje wsparcie jest nieocenione.

Poproś o pomoc specjalistę

Ostatecznością jest poproszenie o pomoc specjalisty. Zrób to w sytuacji, gdy nie radzisz sobie z emocjami psa i nie rozumiesz, czego psiak od ciebie oczekuje. Problemy mogą cię przerastać i nie ma w tym nic dziwnego. Niezwykle ważne jest to, abyś w porę zareagował i zabrał pupila do specjalisty. Behawiorysta pozwoli tobie zrozumieć, czym denerwuje się pies i wskaże, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami zwierzaka. Nie warto w tym przypadku zbyt długo zwlekać, gdyż psi lęk może nadal wzrastać. Urośnie wtedy do sporych rozmiarów i sprawi, że praca behawiorysty z psem będzie trwała znacznie dłużej i będzie bardziej wymagająca.

Stres u zwierzaków jest całkowicie naturalny w wielu sytuacjach, tak samo jak u ludzi. Istnieje kilka skutecznych sposobów na zmniejszenie nerwów pupila, które warto przetestować w razie kryzysu. Długi spacer, odprężający masaż, relaksująca muzyka, pomoc specjalisty... To od ciebie i twojego czworonoga zależy, czy powyższe metody będą skuteczne.