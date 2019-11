Jak urządzić swój wymarzony salon?

Zestaw wypoczynkowy

Centralne miejsce w salonie zajmuje zestaw wypoczynkowy. Narożnik musi być komfortowy w użytkowaniu i harmonijnie łączyć się z resztą aranżacji. Mimo, że obecnie większość przedmiotów pochodzi z produkcji masowej, istnieje rosnąca grupa zainteresowanych produktami wykonanymi ręcznie. Wysokiej klasy meble tworzone w sposób rzemieślniczy dostępne są na: polipol-international.pl. Firma proponuje meble skórzane i tapicerowane, które produkowane są przez doświadczonych specjalistów. Każdy zainteresowany użytkownik bierze czynny udział w projektowaniu swojego wymarzonego mebla. Ogromną zaletą mebli firmy Polipol jest to, że składają się one z kilku modułów i można je składać i rozkładać w różny sposób. Dzięki temu łatwo dopasujemy narożnik do wielkości pomieszczenia. Zestaw wypoczynkowy najczęściej zajmuje miejsce przy głównej ścianie lub pełni funkcję rozdzielnika dwóch stref funkcjonalnych: kuchni i salonu. Alternatywą dla okazałego gabarytowo narożnika jest sofa, która również świetnie sprawdzi się w salonie.

Dekoracje

W aranżacji każdego pomieszczenia ważne są dodatki, które tworzą klimat i atmosferę miejsca. Bardzo dobrym zabiegiem jest dobieranie dekoracji w jednym kolorze. Wprowadza to spójność i harmonię to aranżacji. Zbyt liczne nagromadzenie barw wpływa negatywnie na nastrój i wprowadza element chaosu. Podczas dekorowania salonu warto pamiętać o zasłonach, dywanach, ozdobnym kocu i ramkach ze zdjęciami. Doskonałym pomysłem jest zastosowanie zasady kontrastu. Jeśli ściany pomieszczenia są jasne, ozdoby powinny mieć intensywną barwę.

Oświetlenie

Bardzo istotne jest także odpowiednie oświetlenie. W pomieszczeniu powinno być kilka źródeł światła. Zazwyczaj na suficie umieszczany jest główny żyrandol. Warto pamiętać jednak o doświetleniu stref funkcjonalnych. Świetnym pomysłem są lampy halogenowe nad telewizorem albo ozdobne lampki wokół półki ze zdjęciami. Rozmieszczenie świateł zależy od pomysłowości autora aranżacji i rozmieszczenia wyposażenia we wnętrzu. W salonie może znajdować się strefa relaksu przed telewizorem, ale także miejsce z fotelem i lampą do czytania książek i gazet.

Jak widać zaaranżowanie funkcjonalnego salonu nie jest wcale takie trudne. Trzeba jedynie wykazać się odrobiną kreatywności i mieć pomysł na wnętrze. Pokój warto uzupełnić roślinami, które dodadzą przestrzeni charakteru. Jeśli nie lubimy pielęgnować kwiatów, możemy wybrać rośliny niewymagające dużego nakładu pracy. Bardzo dobrze sprawdzają się fikusy i paprocie. Alternatywą są ogrody w słojach, które mają ogromny walor estetyczny i nie wymagają szczególnej pielęgnacji.