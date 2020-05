Jak uchronić się przed kryzysem? 10 rozwiązań z programu pomocowego BGK

Dla kogo przeznaczone są programy pomocowe BGK?

Z programów skorzystać mogą firmy każdej wielkości oraz podmioty ekonomii społecznej (PES).

Na co można liczyć?

W programach dostępne są różne produkty: zabezpieczenia kredytów, preferencyjne pożyczki i dopłaty do kredytów. W przypadku programów działających od lat BGK wprowadził szereg ułatwień: większe zabezpieczenie kredytów bankowych, możliwość odłożenia spłat w czasie, wydłużenia okresu spłaty czy obniżenia oprocentowania.

Poniżej opis 10 programów pomocowych BGK.

• Gwarancje de minimis

Gwarancja de minimis do tej pory udzielana była do 60 proc. kwoty pobieranego kredytu. BGK zwiększył ją do 80 proc. Maksymalna wysokość gwarancji w tym programie to 3,5 mln zł. BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy rok (wcześniej wynosiła ona 0,5 proc.).

Wnioski można składać w bankach kredytujących, których lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/.

• Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Zmiany w programie pomocowym dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), czyli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowe, spółdzielni (np. pracy) czy spółek non-profit umożliwią m.in. wydłużenie okresu spłaty pożyczki oraz wakacje kredytowe.

• Pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój

Dzięki środkom unijnym BGK uruchomił pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój. Cechuje je zerowe oprocentowanie i półroczna karencja w spłacie. Maksymalna kwota pożyczki w tym programie to 15 mln zł.

Wniosek składać można instytucji finansującej, która współpracuje z BGK. Pełna lista instytucji dostępna na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/.

• Kredyt na innowacje technologiczne

Obecnie trwający nabór wniosków, odbywający się jeszcze na starych zasadach, został skrócony do końca maja 2020. Od 1 czerwca zaś, rusza kolejny nabór. W ramach niego przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o premię technologiczną na zdecydowanie korzystniejszych zasadach, obejmujących m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej, które wynosiło dotychczas 6 mln zł. Ponadto nie ma już wymogu innowacyjności w skali kraju – teraz wystarczy, by produkt lub usługa były innowacyjne dla konkretnego przedsiębiorstwa.

• Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Uczestnicy projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka mogą liczyć na dodatkowe 6 miesięcy karencji w spłacie, 6-miesięczne wakacje kredytowe oraz obniżenie oprocentowania zaciągniętych pożyczek. Nowe pożyczki oferowane są z obniżonym o połowę oprocentowaniem.

Wniosek złożyć można w instytucji finansującej, z którą zawarta została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji dostępna na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/.

• Gwarancje Biznesmax

Gwarancje Biznesmax mają teraz uproszczone warunki skorzystania z programu. Z produktu mogą teraz korzystać przedsiębiorcy, którzy np. zrealizowali inwestycję z efektem ekologicznym np. OZE lub gospodarki obiegu zamkniętego.

Wniosek złożyć można w bankach kredytujących. Aktualna lista jest dostępna na: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-biznesmax/.

• Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mogą skorzystać właściciele średnich oraz dużych firm, którzy planują zaciągnąć kredyt w kwocie od 3,5 do 200 mln zł. Gwarancja z tego funduszu zabezpiecza do 80 proc. kredytu i udzielana jest na okres do 27 miesięcy.

Wniosek można złożyć w bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Lista dostępna na stronie: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/.

• Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Mikro- i małe firmy, które skorzystały z programu Pierwszy biznes – wsparcie w starcie, mogą liczyć między innymi na zawieszenie spłaty pożyczki na 6 miesięcy i obniżenie oprocentowania do 0 proc. przez 12 miesięcy.

Wniosek złożyć można w instytucji finansującej, z którą zawarta została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista dostępna na http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

• System dopłat do oprocentowania kredytów

BGK opracował system dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przedsiębiorcom przez sektor bankowy. Obejmie on małe, średnie i duże firmy z każdej branży. Ustawa jest teraz w Sejmie.

Wniosek będzie można złożyć w banku, z którym BGK podpisze umowę współpracy.

Czy to część rządowej tarczy antykryzysowej?

Programy pomocowe Banku Gospodarstwa Krajowego są odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Jako takie wpisują się w szeroko rozumiane działania antykryzysowe. Do programów pomocowych BGK można przystąpić zarówno korzystając z rządowej tarczy antykryzysowej, jak i bez tego.

Więcej informacji o powyższych i innych oferowanych formach wsparcia szukaj na stronie https://www.bgk.pl/ oraz https://www.biznes.gov.pl/pl.