Jak rozpoznać podróbki materiałów eksploatacyjnych do drukarek?

Co rozumiemy przez „fałszywe”, czy też bardziej formalnie, „podrobione” wkłady do drukarek? Są to przygotowane od podstaw, napełnione lub regenerowane wkłady, najczęściej niskiej jakości, a jednocześnie naruszające markę i znaki towarowe producenta. Oznakowane i opakowane w sposób, który może wprowadzać klienta w błąd, sugerując, że ma on do czynienia z nowym produktem znanej firmy.

Podrobione produkty mają duży wpływ na międzynarodowy handel. Organizacja Imaging Supplies Coalition szacuje, że w skutek fałszerstw globalna branża materiałów eksploatacyjnych do drukarek traci 3 miliardy dolarów każdego roku.

Nie da się odtworzyć jakości oryginalnego wkładu

Wkład to nie tylko plastikowy pojemnik na toner. Jest projektowany pod kątem określonych specyfikacji w zakresie prędkości druku, śladu węglowego, charakterystyki nanoszenia tonera, schematu nagrzewania, warunków eksploatacji oraz przewidzianego typu papieru.

Zasadniczo podróbki wyglądają tak samo, jak markowe produkty. Jednak należy wiedzieć, że nawet najlepiej podrobiony wkład jest bezużyteczny dla użytkownika i jego drukarki. Nie da się bowiem odtworzyć jakości i wydajności oryginału.

Dla przykładu niezależna firma badawcza Market Strategies International przeprowadziła w 2018 roku badanie na grupie 150 partnerów HP ServiceOne składającej się z serwisantów lub kierowników działów serwisowych mających co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w serwisowaniu kolorowych lub monochromatycznych drukarek HP LaserJet. 95% serwisantów drukarek przyznaje, że używanie oryginalnych wkładów jest ważnym lub podstawowym czynnikiem pozwalającym zmniejszyć liczbę wezwań do drukarek HP LaserJet. 1 na 5 awarii była konsekwencją zastosowania nieoryginalnych wkładów, co przyczyniło się do uszkodzenia drukarki i konieczności jej czyszczenia, naprawy lub wymiany.

Jak rozpoznać czy wkłady są oryginalne, czy nie?

Etykieta zabezpieczająca – Sprawdzając kartridże czy tonery pod kątem ewentualnego fałszerstwa, warto zawsze uważnie obejrzeć etykietę zabezpieczającą. Etykiety te są stosowane przez wszystkich producentów wkładów na całym świecie i oferują dobrą okazję do rozpoznania potencjalnej podróbki.

Opakowanie – Oryginalne wkłady do drukarek zawsze dostarczane są w pudełkach i opakowaniach wysokiej jakości. Producenci tacy jak HP nie zezwalają na sprzedaż produktów w opakowaniach uszkodzonych lub niskiej jakości.

Wkłady – Oryginalne wkłady zawsze sprzedaje się nieużywane. Na obudowie nie powinno być uszkodzeń, wycieków atramentu, tonerowego pyłu ani żadnych innych oznak, że wkład był poprzednio używany. Wszystkie paski zabezpieczające powinny być całe i zgodne z tymi, które znajdują się na oryginalnych produktach.

Źródło – Skąd pochodzą produkty? Producenci sprzedają materiały eksploatacyjne tylko przez autoryzowane kanały. Aby uniknąć podróbek, nie należy korzystać z podejrzanych ofert sprzedaży i nie kupować produktów na niepewnych aukcjach internetowych.

Wydajność – Podrobione wkłady, także legalne zamienniki często przestają działać zaraz po zainstalowaniu w drukarce – awaryjność takich wkładów jest niezwykle wysoka. Specjalne oprogramowanie w niektórych drukarkach alarmuje użytkownika, że zainstalowano nieoryginalny wkład.

Cena – Jeśli cena wydaje się zbyt dobra, żeby była prawdziwa, to prawdopodobnie tak właśnie jest. Klient często dają się skusić obniżoną ceną, ale może to oznaczać, że wkłady pochodzą z niepewnego źródła.

Źródło: HP Inc.