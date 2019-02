Jak prawidłowo dbać o skórzane buty?

Zacznij od zakupu odpowiednich produktów

Na samym początku powinniśmy zakupić odpowiednie preparaty, które znajdziemy na tymoteo.pl. Warto je zawsze mieć w szafie, aby mieć je pod ręką w każdej chwili. Jeżeli postaramy się o odpowiednie wyposażenie, będziemy mogli od razu zaimpregnować nowe obuwie. Trzeba pamiętać, że jest to bardzo istotne. Często wychodzimy w nowych butach bez ich właściwego przygotowania, a to sprawia, że później szybko ulegają zniszczeniom. Jeżeli środki pielęgnacyjne będziemy mieć zawsze w mieszkaniu, nigdy nie dopuścimy do takich sytuacji.

Jak czyścić buty ze skóry?

Buty ze skóry naturalnej przede wszystkim wymagają odpowiedniego czyszczenia. W końcu nikt nas nie ma ochoty chodzić w brudnym obuwiu, ponieważ będzie to o nas źle świadczyć. Skórę bardzo łatwo wyczyścimy, z reguły wystarczy zwykłą szmatką usunąć z nich wszystkie zabrudzenia. Jednak jeśli powtarzamy tę czynność bardzo często, możemy narażać skórę na większe uszkodzenia. Jednak nie powinniśmy z tego powodu zrezygnować z czyszczenia obuwia i chodzić w brudnym. Zdecydowanie lepiej zadbać o jego regularną renowację. Ten zabieg jest niezwykle prosty, a może przedłużyć żywotność naszych butów.

Jak więc zadbać o prawidłową renowację obuwia? Na początku należy mokrą szmatką usunąć wszystkie plamy i zabrudzenia. Następnie pozostawiamy je do wyschnięcia. Dopiero, gdy będą całkowicie suche, przystępujemy do dalszej pracy. Co robimy? Nakładamy cienką warstwę renowatora i czekamy kilka minut. W tym czasie preparat będzie miał szansę wniknąć wgłąb skóry. Na koniec przecieramy buty suchą szmatką. W razie potrzeby możemy przystąpić do innych kroków pielęgnacji obuwia ze skóry.

Pastowanie i polerowanie butów

Kolejnymi czynnościami, które mogą pozytywnie wpłynąć na wygląd naszych butów, jest pastowanie i polerowanie. To sprawi, że będą się pięknie błyszczeć, a kolor pozostanie jednolity. Jak jednak wykonywać to zadanie? W przypadku pastowania szczoteczką z miękkiego włosia wcieramy sporą ilość wosku okrągłymi ruchami. Dodatkowo mniejszą szczoteczką możemy pastować boki brzucha i obcasy. Tak przygotowane obuwie zostawiamy przynajmniej na 2-3 godziny, a jeszcze lepiej na całą noc.

W kolejnym etapie warto polerować buty, a w tym celu najlepiej użyć szczotki z miękkiego koziego włosia. W tym przypadku należy wykonać długie pociągnięcia. To właśnie dzięki nim wydobędziemy piękny połysk na naszych butach. Jeżeli zależy nam na jeszcze lepszym efekcie, warto wykorzystać sztuczkę zawodowców. Jaki on jest? Wystarczy bardzo szmatką zwilżoną bardzo zimną wodą zmieszaną z octem przetrzeć obuwie. To pozwoli nam uzyskać efekt lustra na obuwiu.