Jak polscy usługodawcy korzystają na obecności Ukraińców?

Trzy najczęściej wybierane usługi przez pracowników z Ukrainy pracujących w Polsce to oferty operatorów komórkowych (72%), pakiet internetu (49%) oraz telewizja (32%). Pierwsze dwa produkty, czyli telefon i Internet, są kluczowe z punktu widzenia kontaktu z rodziną, która zostaje na Ukrainie. A jak wskazuje aż 39% Ukraińców, długotrwała rozłąka z najbliższymi to najtrudniejszy element emigracji zarobkowej. Telewizja to element informacyjno-rozrywkowy, który pozwala również poznać lepiej kulturę kraju i osłuchać się z językiem.

Bankowość mniej istotna

Mniej chętnie pracownicy z Ukrainy decydują się na otwieranie rachunków osobistych w polskich bankach, mimo że te instytucje jako jedne z pierwszych stworzyły specjalne oferty dla tej grupy klientów. Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – I półrocze 2018” wynika, że z bankowości korzysta 13% obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Podobny odsetek realizuje przekazy pieniężne w wybranej instytucji finansowej. Co ciekawe, pracownicy z Ukrainy rzadko wysyłają pieniądze do rodziny na Ukrainie – robi to zaledwie 39% osób.

Ubezpieczenia nisko w hierarchii potrzeb

Na pakiet ubezpieczenia w Polsce decyduje się co dziesiąty pracownik z Ukrainy (9%). Ten element plasuje się nisko w hierarchii potrzeb pracujących w naszym kraju cudzoziemców. Jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszy się prywatna opieka medyczna, na którą pozwala sobie tylko 6% Ukraińców. Z usług prawnych korzysta tylko 1% osób.

