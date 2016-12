Do naszej redakcji trafiło następujące pytanie Czytelnika.

Chcąc pomóc Czytelnikowi skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Facebooka. Otrzymaliśmy odpowiedź bardzo szybko. Publikujemy, bo taka porada zawsze może się przydać innym Czytelnikom.

Faktycznie w sytuacji, kiedy strona jest prowadzona przez fikcyjny profil, może być również zablokowana z braku innych administratorów (jeśli tym jedynym było fikcyjne konto).

Jest oczywiście rozwiązanie w takiej sytuacji. Podczas logowania do obecnie zablokowanego konta (które było dotychczas administratorem) powinno być widoczne odwołanie do pomocy technicznej za pośrednictwem formularza. Tym sposobem można przesłać potwierdzenie (np. skan dowodu osobistego, paszport etc.) tożsamości prawdziwej osoby, do której będzie należeć konto i wówczas dane zostaną zmienione na takie, jak podane dowodzie tożsamości. Umożliwi to jednocześnie przywrócenie strony i np. dalsze nadanie praw zweryfikowanym kontom.