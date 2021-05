Jak napisać biznesplan dla branży gastronomicznej. Przykład

Chcielibyśmy przedstawić przykład takiego biznesplanu, oczywiście w wersji mocno skróconej. Wszystkie informacje dotyczące firmy, danych osobowych czy kontaktowych są fikcyjne. Zbieżność jakichkolwiek informacji do prawdziwych osób lub działalności jest przypadkowa.

Biznesplan - Usługi Cateringowe „Smacznego!”

Spis Treści:

Opis planowanej działalności Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Przedstawienie przedsiębiorcy Opis koncepcji działalności Opis planowanej oferty

Analiza rynku i konkurencji Konkurencja na rynku lokalnym Lokalizacja i preferowana grupa docelowa

Analiza kosztów Koszty Inwestycyjne Comiesięczne koszty prowadzenia działalności Spodziewane zyski.

Prognoza finansowa Analiza wrażliwości Analiza SWOT Planowane zatrudnienia Plan marketingowy Opis dalszego rozwoju przedsięwzięcia Podsumowanie

1. Opis planowanej działalności

Gotowaniem pasjonuję się od dziecka. Już jako 12 latka potrafiłam przygotować obiad czy upiec ciasto. Gotowanie i pieczenie od zawsze było dla mnie czystą przyjemnością a nie obowiązkiem. Cenię cudzą pracę, ale na jakiekolwiek uroczystości zawsze sama gotuję i piekę, nie zamawiam cateringów czy tortów. Każde spotkanie rodzinne czy święta to dla mnie szansa za zaprezentowanie czegoś nowego, czego wcześniej nie robiłam. Moim marzeniem jest, aby moja pasja rozwijana od ponad 20 lat stała się sposobem na życie i utrzymanie. Chciałabym aby powiedzenie „Rób co kochasz, a nigdy nie będziesz pracować” za kilka lat odnosiło się do mnie.

1.1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

Pełna nazwa: Usługi Cateringowe „Smacznego z FooDeliver!”

Forma prawna: Jednoosobowa działalności gospodarcza

Zakres działalności: Gastronomia

Numer telefonu: 531-130-881

Adres mailowy: kontakt@4bsystems.pl

Strona www: najedzony.pl

1.2. Przedstawienie przedsiębiorcy

Imię i Nazwisko: Magdalena Kowalska

Adres zamieszkania: ul. Oświęcimska 101, 42-700 Lubliniec

Wykształcenie: Magister inżynier – Marketing i zarządzanie

1.3. Opis koncepcji działalności

Pasjonatką gotowania jestem od dziecka. Każdą wolną chwilę spędzam w kuchni gotując i piekąc dla najbliższych. Nawet przygotowanie imprez okolicznościowych na 20-30 osób nie sprawiało mi nigdy problemów. Uwielbiam testować nowe przepisy i eksperymentować z autorskimi pomysłami. Mam doskonałe wyczucie smaku, czasu i dobrą organizację pracy. Potrafię zaplanować pracę w taki sposób, aby wszystkie dania były gotowe na zaplanowany przeze mnie czas. Znajomi i rodzina bardzo często prosili mnie o upieczenie tortu czy przygotowanie kilku potraw. Tych próśb zaczęło być tak dużo, że myślę, że znajdzie się rzesza klientów zainteresowana moimi usługami.

Na co dzień pracuję w biurze na pełen etat – jest to praca siedząca od 7 do 15. Po południu potrzebuję ruchu i odpoczynku od urządzeń elektronicznych jak telefon czy komputer. W mojej głowie zrodził się więc pomysł na założenie działalności pozwalającej na dodatkowy zarobek, ale również realizowanie pasji.

Mam dużą kuchnię, w której spokojnie będę mogła wykonywać zlecenia. Na chwilę obecną moja firma będzie się mieściła w moim domu. Chciałabym się skupić za zapewnieniu cateringu dla grup nie większych niż 20 osób, aby móc zapewnić najwyższą jakoś obsługi. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła zrezygnować z dotychczasowej pracy stałej w biurze i w pełni poświęcić się pracy w gastronomii. Moim celem długofalowym jest otworzenie własnej restauracji.

1.4. Opis planowanej oferty

Usługi Cateringowe „Smacznego!” będą oferować klientom zarówno wyroby cukiernicze jak i dania restauracyjne w atrakcyjnych cenach. W ofercie znajdzie się:

Kilka rodzajów ciast, tortów i słodkich przekąsek.

Zimna płyta, czyli przekąski mięsne i warzywne z sosami oraz sałatki.

Kilka rodzajów zup zamkniętych hermetycznie w słoikach.

Dania na ciepło: koryta mięsne, mięsne przekąski z dodatkami, zapiekanki ziemniaczane i makaronowe.

Dania garmażeryjne do samodzielnego przyrządzenia na ciepło takie jak gołąbki, bigos, pierogi, krokiety.

2. Analiza rynku i konkurencji

Moim celem jest wyróżnienie się na rynku lokalnym domowym ale i wyrazistym smakiem potraw. Korzystna cena w połączeniu z domową jakością i smakiem mają szansę na sukces. W restauracjach nastawionych na masową produkcję i duże cateringi często widać oszczędności wpływające na smak potraw:

czerwony barszcz do picia to raczej woda z koncentratem buraczanym i odrobiną przypraw,

krokiet z kapustą i grzybami to tak naprawdę krokiet z kapustą i odrobiną pieczarek,

gulasz po węgiersku to sam sos z 3 kawałkami mięsa i 2 kawałkami papryki.

Sama spotkałam się z tym wielokrotnie i dlatego na tle lokalnej konkurencji wyróżnię się pełnym smaku jedzeniem bez tanich zamienników i oszczędności.

2.1. Konkurencja na rynku lokalnym

W Lublińcu, w województwie śląskim jest dużo restauracji, w tym kilka oferujących cateringi. Większość z nich nastawia się jednak na imprezy organizowane w domu czy ogrodzie na kilkadziesiąt osób. Wcześniej ich cena była stosunkowa duża, a przez pandemię Koronawirusa ceny jeszcze bardziej poszły do góry. Te restauracje są jednak znane na lokalnym rynku bo funkcjonują od lat. Na rynku brakuje jednak cateringu, który można by zamówić na niewielkie spotkanie z rodziną czy znajomymi w korzystnej cenie.

2.2. Lokalizacja i preferowana grupa docelowa

Mój dom czyli moja firma znajdować się będzie w centrum Lublińca przy jednej z głównych ulic. Nie ma więc kłopotów z dojazdem i odbiorem zamówienia. Ja również jestem w stanie za dodatkową opłatą dowieźć większe zamówienia na terenie powiatu lublinieckiego. Grupa docelowa do której chcę dotrzeć to osoby w każdym wieku z powiatu lublinieckiego. Mogę przygotować potrawy i słodkości na urodziny dziecka, osiemnaste czy pięćdziesiąte urodziny, wieczory kawalerskie i panieńskie czy rocznice ślubu.

3. Analiza kosztów

Moja firma znajdować się będzie w moim domu, dlatego też nie będę ponosiła dodatkowych kosztów związanych z wynajmem lokalu. Posiadam również większość sprzętów kuchennych i samochód potrzebny do dowozów. Nie ukrywam, że chciałam podejść do otworzenia działalności racjonalnie i ostrożnie, bez korzystania z dodatkowych środków finansowania.

3.1. Koszty Inwestycyjne

Oprócz sprzętów, które posiadam, występuje konieczność zakupu dodatkowo:

Dodatkowej lodówki – około 2500 zł.

Blachy i przyrządy pomocne w cukiernictwie – około 500 zł.

Maszynka do mielenia mięsa – około 350 zł.

Robot kuchenny – około 600 zł.

Dodatkowa duża patelnia – około 200 zł.

Dwa dodatkowe duże garnki – około 200 zł.

Pakiet 100 słoików 900 ml i 400 ml – około 170 zł.

Pakiet pojemników, pudełek i torb papierowych na wynos 200 sztuk – około 180 zł.

Dodatkowy stół kuchenny – około 200 zł.

Wydrukowanie ulotek – około 100 zł.

Łącznie jest to koszt początkowy w wysokości 5000 zł brutto.

3.2. Comiesięczne koszty prowadzenia działalności

Składki ZUS – wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne 381,81 zł miesięcznie.

Podatki – Planuję rozliczenia podatkowe ryczałtem ewidencjonowanym, które wynosi 8,5% od miesięcznych przychodów brutto – około 315 zł miesięcznie.

Przewiduję, że przez zwiększone zużycie prądu, gazu oraz wody spowoduje zwiększenie comiesięcznych rachunków stałych o około 200 zł.

Strona www z systemem do zamówień online – 100 zł miesięcznie.

Dodatkowe zużycie paliwa na dojazdy na zakupy oraz z zamówieniami do klientów – 100 zł miesięcznie.

Nie zamierzam zatrudniać stałych pracowników, ale przewiduję, że na kilka godzin w tygodniu będę potrzebowała osoby do pomocy przy większych zleceniach. Zakładam że może to być miesięczna kwota około 400 zł miesięcznie.

Koszt zakupienia produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania jedzenia – około 1200 zł miesięcznie.

Łączne miesięczne wydatki to koszt około 2700 zł brutto.

3.3. Spodziewane zyski

Na początek spodziewam się comiesięcznej sprzedaży około:

7 tortów lub ciast – 600 zł.

4 cateringów w miesiącu na 10-15 osób – 2500 zł.

25 litrów zup hermetycznie zamkniętych w słoikach – 300 zł.

6 kilogramów wyrobów garmażeryjnych (pierogi, gołąbki, bigos, krokiety) – 300 zł.

Łączny miesięczny przychód na początku działania firmy to 3700 zł brutto.

4. Prognoza finansowa

Przez kilka ostatnich lat marząc o założeniu własnej działalności udało mi się odłożyć 10 tysięcy złotych. Pozwoli mi to na zakup wszystkich niezbędnych sprzętów wymienionych w punkcie 3.1. Mogę też pozwolić sobie za zakup produktów do przygotowania dań z góry bez pobierania zaliczek od klientów.

Zgodnie z poprzednimi wyliczeniami znajdującymi się w punkcie 3.2 i 3.3 zakładam, że czysty zarobek w pierwszych 3 miesiącach działalności wyniesie około 1000 zł. Liczę a to, że dzięki poleceniom zadowolonych klientów i działaniom marketingowym z miesiąca na miesiąc będę mogła liczyć na większą ilość zleceń. Zakładam, że od 4 do 12 miesiąca comiesięczny zysk będzie o minimum 10% wyższy niż w miesiącu poprzednim.

Miesiąc 1, 2 i 3 – 1000 zł brutto

Miesiąc 4 – 1100 zł brutto

Miesiąc 5 – 1210 zł brutto

Miesiąc 6 – 1331 zł brutto

Miesiąc 7 – 1464,10 zł brutto

Miesiąc 8 – 1610,51 zł brutto

Miesiąc 9 – 1771,56 zł brutto

Miesiąc 10 – 1948,71 zł brutto

Miesiąc 11 – 2143,50 zł brutto

Miesiąc 12 – 2357,93 zł brutto

Zdaję sobie sprawę, że wraz ze wzrostem zysków wzrosną również koszty takie jak podatek, koszty związane ze zużyciem paliwa, prądu, wody czy gazu. W razie dużej ilości zleceń będę potrzebowała osoby do pomocy na większy wymiar godzin, co będzie się również wiązało z wydatkami. Zakładam jednak, że po roku efektywnej pracy i spełnieniu powyższych prognoz będę mogła zrezygnować z dotychczasowej pracy na etacie i w pełni poświęcić się swojej firmie.

5. Analiza wrażliwości

Zakładając działalność jestem pełna nadziei na pozytywne przyjęcie mojej firmy na rynku lokalnym. Liczę na rozwój i satysfakcjonujące zarobki. Zdaję sobie jednak sprawę, że mogę napotkać problemy, które mogą mi w tym przeszkodzić. Mogą to być:

Brak zainteresowania ze strony klientów – początki firmy mogą być trudne. Minie trochę czasu zanim pocztą pantoflową klienci zaczną polecać moje usługi. Konkurencja jest spora i siła przyzwyczajenia może trzymać klientów w innych miejscach. W razie zbyt małej ilości zleceń zintensyfikuję działania w social mediach, zainwestuję w reklamy na Facebooku, poroznoszę ulotki, zaproponuję stałym klientom rabat za polecenia.

Brak możliwości samodzielnego wykonania zleceń – zdarzają się czasami w życiu sytuacje losowe związane z problemami rodzinnymi czy zdrowotnymi, które mogą utrudnić wykonanie zleceń. W takich sytuacjach będę mogła liczyć na pomoc rodziny i przyjaciół. Biorę też pod uwagę możliwość zrezygnowanie ze zlecenia ale zapewnienie klientowi rabatu na kolejne zamówienie w ramach rekompensaty.

6. Analiza SWOT

Ta analiza pomaga jasno określić mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla naszego przedsięwzięcia.

Mocne Strony: domowe jedzenie z naturalnych składników, brak znamion masowej produkcji jedzenia, możliwość dowozu zamówień do klienta, konkurencyjne ceny.



Słabe Strony: duża konkurencja na rynku lokalnym, możliwość zorganizowania cateringu tylko dla maksymalnie 20 osób.



Szanse: możliwość rozwoju i rozszerzenia oferty zarówno produktowej jak i na większą ilość osób, rozszerzenie obszaru działalności na całą Polskę dzięki opakowaniom próżniowym i wysyłkom kurierem, otworzenie restauracji z możliwością przyjmowania gości.



Zagrożenia: mała ilość zamówień niepozwalająca na dalszy rozwój.



Analizując na chłodno mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla mojej działalności uważam, że plusy przeważają minusy. Liczę na to, że mocne strony pozwolą na zdobycie zaufania dużej grupy klientów, którzy mimo konkurencji i ograniczeń pozwolą na rozwój mojej działalności i zrealizowanie dalekosiężnych planów. Największym zagrożeniem dla mojej działalności jest mała liczba zamówień, natomiast dzięki wiedzy marketingowej zdobytej na studniach powinnam sobie poradzić z ewentualnymi trudnościami.

7. Planowane zatrudnienia

Przez pierwszy rok prowadzenia działalności nie zamierzam zatrudniać stałych pracowników. Jednakże przy większych zamówieniach zakładam, że na kilka godzin w tygodniu będę potrzebowała osoby do pomocy przy przygotowywaniu potraw. Jestem w stanie zaproponować 15 zł brutto za godzinę pracy. Na początku działalności mogę potrzebować pomocy w wymiarze godzin 20-30 miesięcznie. Jeżeli spełnią się prognozy punktu 4 i po roku będę mogła zrezygnować z pracy na etacie i poświecić się w pełni rozwojowi swojej działalności a dalsze prognozy będą korzystne, zakładam zatrudnienie jednej osoby na pół etatu.

8. Plan marketingowy

Planuję podjąć następujące działania mające na celu zdobycie rozpoznawalności na rynku lokalnym oraz systematyczne powiększanie ilości zadowolonych klientów:

Wydrukowanie małych ulotek z ofertą i danymi kontaktowymi. Rozłożenie ich w kilku zaprzyjaźnionych miejscach (sklep spożywczy, fryzjer, kosmetyczka, bar, ubezpieczalnia).

Otworzenie strony na Facebooku i Instagramie. Dodawanie postów ze zdjęciami moich potraw. Próba nawiązania relacji z potencjalnymi klientami dzięki postom konkursowym, dzieleniem się przepisami, pomysłami, pokazaniem mojej pracy „od kuchni”.

Inwestycja w system do zamówień online Foodeliver dzięki któremu dam moim klientom oraz potencjalnym klientom możliwość zapoznania się z wszystkimi produktami, ich zdjęciami, opisami, składem. Klienci będą mogli zamówić online w dowolnej chwili wybierając metodę płatności czy czas odbioru lub dostawy.

System zamówień online Foodeliver.pl posiada też funkcjonalności marketingowe (tworzenie rabatów, kampanie sms i mail, przypomnienia, program lojalnościowy) dzięki którym będę mogła szybko i efektywnie zachęcać stałych klientów do kolejnych zamówień.

Zakładam, że powyższe działania pozwolą mi na dotarcie do coraz to większej ilości osób oraz comiesięczne zwiększanie ilości zamówień o co najmniej 10%.

9. Opis dalszego rozwoju przedsięwzięcia

Jeśli spełnią się prognozy z punktu 4, to po roku będę osiągała comiesięczny zysk minimum 2300 zł. Posiadając dużą grupę stałych i zadowolonych klientów, którzy będą polecać moje usługi znajomym będę mogła zająć się dalszym rozwojem działalności.

Krok 1 – możliwy do wdrożenia w przypadku spełniania prognoz z punktu 4:

Będę mogła zrezygnować z pracy na etacie i poświęcić się realizacji większej ilości zamówień.

Będę chciała zatrudnić na początek osobę do pomocy na pół etatu. W razie bardzo dużej ilości zamówień zakładam zwiększenie wymiaru godzin pracownika do pełnego etatu.

Planuję rozszerzenie oferty produktowej o słodkie i słone stoły w monoporcjach na imprezy oraz o przetwory sezonowe takie jak dżemy.

Zakładam możliwość rozszerzenia grupy docelowej na całą Polskę dzięki opakowaniom próżniowym i wysyłce zamówień kurierem.

Nasza praca powinna w ciągu kolejnego roku przysporzyć wzrost zysków o około 30-50%.

Krok 2 – możliwy do wdrożenia w przypadku spełnienia założeń Kroku 1:

Wynajęcie lokalu pod małą restaurację w której w dalszym ciągu można by zamówić catering, ale można by również przyjść i miło spędzić czas przy czymś słodkim i kawie lub przy pysznej kolacji i lampce wina.

Zatrudnienie 3 osób na pełen etat (drugi kucharz i dwóch kelnerów, którzy pełnili by również funkcję dostarczycieli zamówień z dowozem).

10. Podsumowanie

Myślę, że wcześniejsze punkty biznesplanu jasno wykazały, że jestem osobą posiadającą niezbędne doświadczenie i wiedzę zarówno gastronomiczną jak i marketingową. Mam jasno wyznaczony cel do którego pomału ale sukcesywnie pragnę dążyć. Dzięki zapewnieniu klientom wysokiej jakości usług oraz pysznych domowych potraw, moja firma ma dużą szansę na zdobycie ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym, a w przyszłości może także krajowym. Całym sercem wierzę, że Usługi Cateringowe „Smacznego!” będą się cieszyć uznaniem lokalnych klientów a za kilka lat przekształca się w jedną z najlepszych restauracji w okolicy.

Autorka: Izabela Praska