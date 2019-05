Jak efektywnie motywować i angażować pracowników?

Każdy pracownik jest inny, potrzebuje innych bodźców, dodatkowo jego oczekiwania mogą się zmienić w czasie. Dlatego tak ważne jest skonstruowanie oferty „szytej na miarę”, która zaspokoi potrzeby pracownika, co z kolei przełoży się też na korzyści dla samej firmy.

Nieskończona możliwość motywowania?

Pomysł stworzenia narzędzia, które dawałoby nieskończoną możliwość definiowania nagród i motywowania pracowników, zrodził się w głowach założycieli MC2 Innovations – Anny Streżyńskiej oraz Arkadiusza Szczebiota.

Zdaniem Streżyńskiej każda firma ma czym nagradzać, ale powinna głos w tym zakresie oddać samym pracownikom. Oni wiedzą najlepiej, co – niekoniecznie obciążając budżet – podniesie atrakcyjność warunków pracy i jednocześnie spowoduje, że pracownik będzie czuł się zauważony i doceniony. Carrotspot, bo tak się nazywa narzędzie, wymyśliła dla własnego zespołu. Szczebiot dostrzegł jego potencjał.

Dlaczego Carrotspot?

Carrospot to więcej niż platformy kafeteryjne. Przede wszystkim narzędzie stworzone przez MC2 Innovations zapewnia dostęp do nagród dopasowanych do indywidualnych potrzeb pracowników i nie jest ograniczone pod względem liczby motywatorów. Wszystkie nagrody przyznawane są na podstawie jasnych i obiektywnych kryteriów oraz odwołują się zarówno do motywacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Ponadto w odróżnieniu od platform kafeteryjnych, pomaga w budowaniu społeczności i kultury organizacyjnej oraz jest zintegrowany ze wszystkimi procesami HR w organizacji.

Jak to działa?

Wszystko zaczyna się od diagnozy potrzeb, dzięki której można dopasować właściwe motywatory do oczekiwań pracowników. Dzieje się to dzięki HR-owej asyście. Następnie za pomocą intuicyjnego i w pełni elastycznego narzędzia, które funkcjonuje samodzielnie lub w integracji z już istniejącymi systemami w danej organizacji, można korzystać z tokenów, czyli „bonów” reprezentujących określoną nagrodę.

Co ważne, platforma zapewnia też narzędzia analityczne, dzięki którym można obserwować wzrost zaangażowania pracowników.

Źródło: MC2 Innovations