Jak e-commerce przyczynia się do wzrostu eksportu towarów i aktywności biznesowej kobiet w Polsce

Jak wynika z danych eBay polscy sprzedawcy korzystający z tego portalu aukcyjnego eksportują swoje towary średnio do 28 krajów. To wynik dwa razy lepszy od sprzedawców z Niemiec, których oferta trafia średnio do 14 państw. Z danych unijnych wynika ponadto, że na przestrzeni 10 lat (2006-2016) odsetek aktywności zawodowej kobiet w Polsce wzrósł o 9,6 p.p. Jest to dynamika prawie dwa razy wyższa niż średnie tempo wzrostu w krajach Unii Europejskiej (4,3 p.p.). W ogólnym rozrachunku wskaźnik aktywności kobiet w odniesieniu do całej populacji jest nadal niższy niż pozwalałby na to potencjał. W branży e-commerce sytuacja nie wydaje się jednak najgorsza. Badania platformy Shoper wskazują, że ponad 40% sklepów internetowych prowadzonych jest przez kobiety.

Ponadto z roku na rok obserwuje się coraz większą aktywność na polu sprzedaży transgranicznej wśród kobiet. Kobiety handlują wszystkim. Grażyna Kempa wraz z synami Michałem i Szymonem prowadzi profesjonalną sprzedaż akcesoriów samochodowych. Aktualnie firma ma ponad 24 000 aktywnych aukcji na eBay. Aż 70% produktów trafia na rynek zagraniczny, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Bożena Kondys założyła z mężem Dariuszem własną firmę w 2006 roku. Dziś razem ze swoim zespołem nie tylko dostarcza oprogramowanie komputerowe klientom biznesowym z całego świata, ale pracuje także nad autorskimi grami komputerowymi dla dzieci. Decyzja o wyjściu z ofertą na zagraniczne rynki w ciągu pierwszego roku przyniosła 30-procentowy wzrost sprzedaży. Ponad 90% produktów trafia do klientów spoza Polski, w tym głównie do UE, Kanady, USA, Australii czy krajów azjatyckich. Obecnie ich firma zatrudnia łącznie około 50 osób, z czego prawie połowa to informatycy i graficy komputerowi. Agnieszka Völker postawiła na firmę z akcesoriami beauty, która oferuje szeroką gamę kosmetyków do pielęgnacji dłoni i twarzy. Dziś dostarcza swoje produkty zarówno do odbiorców konsumenckich jak i hurtowych głównie w Polsce i w Niemczech. Dzięki poszerzeniu oferty o rynek niemiecki firma notowała nawet podwójny wzrost obrotów..

Autor: Małgorzata Gliszczyńska, dyrektor zarządzająca na Polskę i Europę Centralną w eBay