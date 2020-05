Jak bezpiecznie dojeżdżać do pracy w dobie koronawirusa?

W najbliższych tygodniach sprawny i bezpieczny transport będzie kluczowy w powrocie do pracy w biurach oraz w procesie odmrażania gospodarki. Jak odbudować nadszarpnięte koronawirusem zaufanie do podróżowania transportem zbiorowym? Czy Polacy już na stałe przesiądą się masowo do prywatnych pojazdów? Jak będą wtedy wyglądały nasze ulice, parkingi, chodniki, powietrze? Czy rozwiązaniem, jakiego potrzebują mieszkańcy polskich miast, mogą stać się indywidualne przejazdy pojazdami współdzielonymi? Jak wygląda wykorzystanie pojazdów współdzielonych w ostatnich tygodniach?

O tym jak miasta mogą radzić sobie z nowymi problemami transportowymi będą rozmawiali eksperci zaproszeni na spotkanie, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami na mobilność w epoce koronawirusa.

Na spotkanie można się zapisać pod adresem:



https://vooom.pl/webinar

Liczba miejsc jest ograniczona. Podczas webinaru będzie można zadawać pytania i dzielić się swoimi pomysłami.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarczych. Bezpośrednio nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodarczym i wsparciem przedsiębiorców, nadzorem nad mieniem miejskim, budynkami komunalnymi, promocją, turystyką, komunikacją społeczną i sprawami społecznymi, głównie mieszkaniowymi a także gminne jednostki – Zarząd Dróg i Zieleni.

Adam Jędrzejewski, Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto, CEO Huby Mobilności, ekspert w zakresie mobilności miejskiej z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie systemów współdzielonej mobilności, usług mobilności typu MaaS (Mobility-as-a-Service), polityk parkingowych oraz zadań publicznych realizowanych w formule ppp (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Gospodarzem dyskusji będzie Włodzimierz Łoziński, CEO Vooom, polskiej platformy MaaS (Mobility-as-a-Service) ułatwiającej szybkie i sprawne podróżowanie po mieście pojazdami na minuty, taksówkami oraz komunikacją miejską.