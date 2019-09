IT - czy kończy się epoka świetnych zarobków?

Zarobki programistów w pierwszym półroczu 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem wzrosły, choć i tak były już na bardzo wysokim poziomie. Dynamika i kierunek zmian jest jednak zależna od specjalizacji, używanej technologii, doświadczenia i miejsca zamieszkania. Są bowiem kategorie, w których pracodawcy byli skłonni na tych samych stanowiskach oferować nieco mniejsze pensje niż w ubiegłym roku. Ale są i takie, gdzie pensje rosną w tempie kilkunastu procent.

Opłacalne technologie

Jeśli chodzi o technologię i język programowania najwyższe pensje w I półroczu 2019 roku oferowane były specjalistom zajmującym się Big Data - tu mediana wynagrodzenia na umowę o pracę i B2B oscylowała wokół 14500 zł. Niewiele mniej - 14115 zł - zanotowano w ogłoszeniach w technologii Node. Najbardziej w stosunku do 2018 roku wzrosły pensje specjalistów technologii Python (11,57%), iOS (12,5%) i Android (18,18%). Najniżej są opłacani deweloperzy PHP, Ruby i C++ zarabiając odpowiednio 10000 zł, 12000 zł i 12250 zł.

Najbardziej dochodowe specjalizacje

Najwyższe zarobki w ogłoszeniach o pracę w branży IT były oferowane specjalistom z kategorii DevOps - mediana wyniosła tu do 13500 zł, i była o 6% wyższa niż w całym 2018 r. Na kolejnym miejscu plasują się specjaliści backend – mediana to 13000 zł ze wzrostem o 8% w stosunku do 2018 roku.

Jeśli patrzeć na wzrosty procentowo, najbardziej zwiększyły się mediany pensji na umowę o pracę i B2B Project Managerów (o 11% do 12250 zł) oraz ekspertów od Mobile (o 18% do 13000 zł). Największy spadek dotyczył kategorii Support, aż o 21% do 7000 zł.

Seniorzy kontra juniorzy

Aby zobrazować, jak duży wpływ na zarobki specjalistów IT ma staż ich pracy, warto prześledzić medianę wynagrodzeń w zależności od lat doświadczenia i rodzaju umowy. Ze zgromadzonych przez No Fluff Jobs danych odnotowano, że po raz pierwszy od kilku lat pensje osób z niskim stażem spadły. Z zebranych ofert pracy wynika, że w I półroczu 2019 roku spadek pensji na stanowiskach juniorów wyniósł aż 9 proc. do 5 500 zł niezależnie czy jest to umowa na etat czy współpraca B2B.

W odróżnieniu od stanowisk juniorskich, pensje osób na stanowiskach seniorskich w pierwszej połowie 2019 wzrosły. Deweloperzy Mid zarabiają o 2,4% więcej (z 10500 zł do 10750 zł miesięcznie), a starsi programiści o 0,6% (z 16000 zł do 16100 zł miesięcznie). Odnosząc się do roku ubiegłego, wyraźnie widać jednak, że tempo wzrostu pensji programistów znacznie zwolniło.

Najbardziej poszukiwani programiści według języków

Najwięcej w I półroczu br. zarabiali programiści NODE (14115 zł), JAVA (13500 zł), PYTHON (13500 zł), iOS (13500 zł) oraz BIG DATA (14500 zł). W porównaniu z poprzednim rokiem nadal odnotowujemy wzrost wynagrodzeń osób specjalizujących się w powyższych językach programowania. Niewiele mniej płacono deweloperom .NET, SCALA, ANGULAR - 13 000 zł. Na największy wzrost zarobków mogli liczyć specjaliści iOS, Python, C++ - odpowiednio o 12,5%, 11,57% oraz 11,3%.

Tempo wzrostu wynagrodzeń w przypadku najpopularniejszych języków Java i Javascript przyspieszyło w stosunku do 2018 roku. Pensje programistów specjalizujących się w tych językach wzrosły odpowiednio o 5,46% do 13500 zł i o 6,38% do 12500 zł.

Gdzie można zarobić najwięcej? Kraków i Warszawa!

W jakich miastach czy województwach opłaca się szukać pracy? W pierwszym półroczu 2019 roku na największe zarobki oscylujące wokół 13250 zł mogli liczyć programiści w Krakowie i w Warszawie. Z kolei największy wzrost mediany oferowanych wynagrodzeń na nastąpił na Śląsku (o 14 proc. z 10 000 zł na 11 430 zł) i w Poznaniu (o 12 proc. z 10 000 zł na 11 200 zł). Niespodziewanie, po znacznych wzrostach w 2018 roku, spadły zarobki programistów w Trójmieście. Spadek aż o 12,5% z 12000 zł do 10500 zł.

Uwzględnione wysokości wynagrodzeń to stawki miesięczne brutto na umowie o pracę i netto na umowie B2B. Podane w badaniu wartości są medianą - co oznacza, że 50% specjalistów zarabia mniej niż podana kwota, a 50% więcej.

Autor: Tomasz Bujok, CEO&Founder No Fluff Jobs