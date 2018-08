Internet Rzeczy w świecie sportu

Coraz lepsza jakość sprzętu RTV w gospodarstwach domowych i ceny biletów są powodami niższej frekwencji kibiców na wydarzeniach sportowych. Nie oznacza to jednak, że sport traci na wartości. Jak wskazują autorzy raportu „Internet of Things in Sports. Bringing IoT to Sports Analytics, Player Safety, and Fan Engagement” Internet Rzeczy (IoT) i poprawa łączności na stadionach zapewnią kibicom spersonalizowaną obsługę w czasie rzeczywistym, wzmacniając ich wrażenia oraz dając zarobić branży sportowej.