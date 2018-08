Internet mobilny w Polsce. Raport za lipiec 2018

Liczba wykonanych pomiarów użytkowników aplikacji RFBenchmark w lipcu wyniosła 26149. Przyglądając się procentowemu rozkładowi standardowo zauważano dominującą przewagę testów przy użyciu technologii 4G wynoszącą 74,49%. Co ciekawe poziom testów wykonanych w 3G wciąż utrzymuje się wysoko, wynosząc prawie ¼ wszystkich pomiarów – 24,26%. Ilość wykonanych testów w technologii 2G wyniosła 1,26%.



W wakacyjnym miesiącu najczęściej testowano sieć Orange (33,77%), niewiele rzadziej korzystano z usług Plusa (29,70 %). Dalej w statystykach znajdziemy Play (24,14 %) i T-Mobile (12,39%).



Wróćmy do ubiegłego miesiąca, by przypomnieć kto uzyskał najlepsze wyniki. Czerwiec zdominowany został przez T-Mobile, który przewodził w dwóch kategoriach: średniej szybkości wysyłania danych (11, 94 Mb/s) oraz wartości ping (38,12 ms). Pomarańczowy operator jednak nie pozwolił T-Mobile na zajęcie pozycji lidera w średniej szybkości pobierania danych dzięki wynikowi 30, 06 Mb/s,



Internet mobilny w Polsce – który operator był najlepszy w lipcu?

Średnia szybkość pobierania danych

T-Mobile uzyskało lepsze wyniki (26, 24 Mb/s) niż pomarańczowy operator. Orange musi zadowolić się drugim miejscem, dzięki uzyskanej średniej szybkości w wysokości 24,17 Mb/s. Na podium wciąż pozostaje Plus (21, 68 Mb/s), zaś najsłabszy rezultat przypadła Play (20,15 Mb/s).



Średnia szybkość wysyłania danych

T-Mobile stracił pozycję lidera średniej szybkości wysyłania danych na rzecz Orange, które wraca na swoją dawną pozycję z rezultatem 10,16 Mb/s. Dla T-Mobile lipiec zaowocował wynikiem 8,48 Mb/s, zaś Plus uzyskał dużo słabszy wynik niż w poprzednim miesiącu – jedynie 7,04 Mb/s. Ranking zamknął Play z wynikiem 6,83 Mb/s.



Najniższa wartość ping

Kolejność operatorów w wartości ping pozostaje niezmienna od 3 miesięcy. T-Mobile osiągnął najniższą wartość (35,17 ms) poprawiając swoje osiągnięcie z ubiegłego miesiąca. Tuż za nim znalazło się Orange (38,96 ms). Nieco słabszy wynik ma Play (40,58 ms). Wciąż w tyle pozostaje Plus 47 ms.



W jaki sposób zebrano dane do rankingu?

Pomiary są zbierane od użytkowników korzystających z naszej aplikacji mobilnej. Dzięki niej można mierzyć podstawowe parametry sieci komórkowej – między innymi poziom i jakość sygnału w zależności od technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne, informacje na temat operatora sieci komórkowej czy też państwie, na terenie którego znajduje się smartfon. Dodatkowo na żądanie wykonywane są pomiary szybkości internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także test opóźnienia. W momencie, gdy aplikacja odnotuje niskiej jakości połączenie głosowe, brak usług internetu mobilnego lub innej usługi, ma ona możliwość zaraportowania aktualnej pozycji użytkownika, gdzie wystąpił problem z daną usługą.



Autor: Maciej Biegajewski, RFBenchmark