Inteligentny pojemnik ułatwi karmienie niemowlęcia

Na rynku pojawia się coraz więcej zaawansowanych urządzeń z dziedziny baby tech. Jednym z nich jest inteligentny laktator. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by ograniczyć czynności związane ze ściąganiem pokarmu i sprawić, by było ono możliwe w każdych warunkach. Laktator można nosić pod ubraniem i używać go w dowolnej pozycji. Laktator automatycznie przełącza się od fazy stymulacji aż po ściąganie pokarmu. Dzięki aplikacji mobilnej można zaś śledzić ilość pobranego mleka i czas pompowania.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest Mia monitorująca karmienie niemowlęcia. Podczas karmienia wystarczy umieścić butelkę w specjalnej obudowie, a rozpocznie ona mierzenie temperatury pożywienia. Niebieski oznacza, że pokarm jest zbyt zimny, zielony to temperatura optymalna, a czerwony oznacza zbyt gorący – te oznaczenia są bardzo uniwersalne – jak twierdzi Gisela Xie z firmy Bluesmart Technology, odpowiedzialnej za rozwiązanie. Urządzenie oprócz wysyłania komunikatów dźwiękowych i świetlnych komunikuje się z opiekunem dziecka również poprzez aplikację mobilną. Dzięki temu ma on dostęp do informacji związanych z żywieniem dziecka także wówczas, gdy butelkę trzyma inna osoba. Za pracę urządzenia odpowiada szereg zaawansowanych czujników. Mierzą one temperaturę, ruch i wagę.

Jak to dokładniej działa? Gisela Xie wyjaśnia, że przed rozpoczęciem karmienia umieszcza się butelkę w obudowie na równej powierzchni na sekundę, a po skończeniu stawia się ją z powrotem na stole. Wtedy można za pomocą mobilnej aplikacji sprawdzić informacje o karmieniu, czyli ile dziecko właśnie zjadło, temperaturę pokarmu, czas karmienia i kąt nachylenia butelki. W ten sposób można też sprawdzić, co dzieje się z dzieckiem pod opieką niani lub w żłobku.

Wciąż jedną z najważniejszych technologii wspierających opiekę nad niemowlęciem są inteligentne nianie i monitory, coraz częściej wspierane sztuczną inteligencją. Nanit Plus to zaawansowany monitor śledzenia snu. W praktyce jest to noktowizyjny aparat fotograficzny zawieszony nad łóżeczkiem. Urządzenie zawiera w sobie mikrofon, głośnik, kamerę, światło nocne i czujnik temperatury. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego wykorzystanym do analizy zapisanych przez monitor danych urządzenie śledzi model snu dziecka i może zinterpretować te dane w późniejszym czasie. Rodzice mogą m.in. dowiedzieć się, ile czasu dziecko spało w nocy i jak długo zajęło mu zasypianie.

Globalny rynek opieki nad dzieckiem według Zion Market Research osiągnie w 2024 r. wartość ponad 108 mld dol.

Źródło: Newseria