Inteligentne telewizory śledzą profile użytkowników

Inteligentne urządzenia stają się poważnym zagrożeniem z powodu dużej liczby danych przechowywanych online i możliwości naruszenia prywatności użytkowników, ale niewielu konsumentów rozumie znaczenie bezpieczeństwa w tym obszarze. Według New York Times miliony amerykańskich konsumentów są monitorowane za pośrednictwem inteligentnych telewizorów, a dane są wykorzystywane do analizy ich profili i ustalenia, ile inteligentnych urządzeń znajduje się w ich domach. Zgromadzone dane są następnie wykorzystywane do ustalania grup docelowych i reklam, które do nich trafiają przy tworzeniu kampanii reklamowych.

Samba Interactive TV to firma, która charakteryzuje profile użytkowników w oparciu o analizę danych, w celu polecania programów telewizyjnych „poprzez inteligentne rozpoznawanie treści na ekranie”. Stworzyła ona oprogramowanie wbudowane w popularne zestawy telewizorów inteligentnych Sony, Sharp, TCL, Philips do zbierania danych użytkowników, często bez wyraźnej ich zgody.

Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken, zauważa, że najczęściej nieświadomi użytkownicy włączają usługę bez zrozumienia warunków, zważywszy na to, że cała otrzymana treść jest spersonalizowana. Oczywiście dane są następnie wysyłane do marketerów.

Oprogramowanie śledzi wszystkie informacje odbierane przez telewizję o oglądanych, obejrzanych filmach, reklamach i grach wideo odtwarzanych online, a także polityczną przynależność oglądanych programów, dzięki czemu marketerzy mogą kierować reklamy bezpośrednio do użytkowników. Zwolennicy ochrony prywatności wielokrotnie zwracali na to uwagę, zachęcając producentów do większej przejrzystości swoich praktyk. Firma nie opublikowała statystyk, ale w przeszłości twierdziła, że ​​ponad 90% użytkowników “skorzystało” z tej usługi.

Źródło: BitDefender