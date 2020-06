Inteligentne śmietniki - innowacja z Ciechanowa, za którą nie nadąża prawo

W ubiegłym roku w Ciechanowie na jednym z osiedli wystartował innowacyjny pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, z użyciem inteligentnych pojemników T-Master ELMO (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów). Ten innowacyjny system umożliwia rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej segregacji śmieci.

Ideą projektu było na nowo zorganizowanie efektywnej i wysoce jakościowej zbiórki odpadów selektywnych już u źródła ich powstania, czyli w gospodarstwie domowym. Na osiedlu budynków wielorodzinnych ogólnodostępne, otwarte, narażone na podrzuty z zewnątrz i gryzonie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zastąpiono zbiorczymi instalacjami-gniazdami Elektronicznych Liczników Miejskich Odpadów (ELMO).

Są to urządzenia mechaniczne naszpikowane elektroniką dostępową, pomiarową i kamerami monitoringu, w których znajdują się standardowe pojemniki 1100 litrów. Wszystkie odpady, które trafiają do tych urządzeń są mierzone, ważone i katalogowane w bazie danych.

Mieszkańcy mają obowiązek posegregować odpady, umieścić je w torbie lub worku foliowym i nakleić etykietę z kodem w celu identyfikacji. Od tej chwili żaden odpad gospodarstwa domowego nie jest anonimowy. Rodzaj i masa odpadów jest przypisywana do indywidualnego konta gospodarstwa domowego, tworząc cenne statystyki i porównania. Gmina i zarządca nieruchomości ma informację, kto wywiązuje się z obowiązku segregowania odpadów komunalnych i prewencyjnie wykonuje działania wobec tych gospodarstw, które są poniżej średniej osiedla.

„Rozwiązanie to przyniosło nam fenomenalny efekt, ponieważ czterokrotnie wzrosła nam ilość segregowanych odpadów. Zmniejszyliśmy też liczbę pojemników na odpady zmieszane. Pilotaż na razie dotyczy ponad 300 gospodarstw domowych jednak chcemy rozwijać ten system na kolejnych osiedlach w naszym mieście” – deklarował prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podczas gali wręczenia nagród Innowacyjny Samorząd 2020.

Kosiński dodał, że to także bardzo wygodne narzędzie, które dzięki specjalnej aplikacji na telefonie umożliwia mu bieżący podgląd systemu. „W każdej chwili wiem, ile jest tych odpadów w poszczególnych pojemnikach, a spółka, która odbiera odpady, jest na bieżąco informowana o poziomie zapełnienia poszczególnych śmietników”.

Prezydent Ciechanowa zwrócił przy tym uwagę, że inteligentne pojemniki są na tyle innowacyjnym rozwiązaniem, że nie nadążają za nimi zmiany prawne. „System póki co nie pozwala nam na wysyłanie indywidualnych kar. W świetle obowiązującego prawa, w przypadku stwierdzenia braku segregacji w zabudowie wielorodzinnej możemy zmienić deklarację dla całego bloku, a nie dla tego mieszkańca, który nie wywiązał się z selektywnej zbiórki. A więc póki co kara jest zbiorowa dla wszystkich. To jest przykład tego, że prawo nie nadąża za nowymi technologiami” – podkreślił Kosiński.

Prezydent zachęcał też innych samorządowców do odwiedzin Ciechanowa i zapoznania się z projektem. „Chętnie podzielimy się tym projektem z innymi samorządami" – zadeklarował. Dodał, że tymi rozwiązaniami zainteresowani są także Amerykanie i Chińczycy.