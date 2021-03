InPost zapowiada przejęcie Mondial Relay, francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce

InPost zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku, a jej pomostowe finansowanie w okresie 365 dni ma zapewnić konsorcjum siedmiu banków. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych.

- Planowana akwizycja Mondial Relay we Francji to realizacja strategii zapowiedzianej podczas IPO na EURONEXT Amsterdam i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy w historii. Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem rozwoju InPost, a Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie - tłumaczy Rafał Brzoska, prezes InPost. - To skokowe przyspieszenie naszego wzrostu i zwiększenie wartości spółki. Zamknęliśmy znakomity dla InPost rok 2020, w którym dostarczyliśmy 310 milionów przesyłek i zwiększyliśmy sieć Paczkomatów® o prawie 50%. Ten niesamowity wzrost operacyjny przełożył się na bardzo dobre wyniki finansowe. W 2020 roku podwoiliśmy nasze przychody, zwiększyliśmy EBITDA o 184% i poprawiliśmy konwersję przepływów pieniężnych do 38%. Taka dynamika utrzymuje się w 2021 roku, a wolumeny paczek w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przed nami perspektywa długoterminowego wzrostu – jesteśmy pionierem rozwiązań ostatniej mili dla e-commerce – podkreśla Brzoska.

Założona w 1997 roku firma Mondial Relay to jeden z wiodących dostawców przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11.000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek – co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. Mondial Relay obsługuje wiele największych platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych. W 2020 roku firma osiągnęła przychody w wysokości 437 mln euro oraz EBITDA na poziomie 60 mln euro.