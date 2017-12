Im więcej mediów społecznościowych, tym gorzej dla zdrowia psychicznego?

Wyobraźcie sobie, że mój status na Facebooku brzmi Nie porównuję się z innymi, kocham moje życie! Część z Was pomyśli "pozerka" (lub gorzej), część w ogóle go nie zauważy, ale niektórzy -i może ich być wcale niemało - poczują się nieswojo, bo właśnie porównują się z innymi i mają swemu życiu sporo do zarzucenia. Jak wynika z badań (wyniki publikowane m.in. w Harvard Business Review), jest to jeden z problemów mediów społecznościowych - wpływają one negatywnie na samoocenę użytkowników. Chodzi o porównywanie swojego życia do (przecież selektywnego, a nierzadko i koloryzowanego) obrazu życia "znajomych". Im częściej przeglądasz Facebooka, tym gorzej się czujesz - brzmi najprostszy wniosek.

Jednak badający szkodliwość mediów społecznościowych coraz częściej dochodzą do wniosku, że nie można jednoznacznie potwierdzić związku między czasem spędzonym np. na Facebooku a kondycją psychiczną. Jak podkreśla m.in. Philippa Smith z Uniwersytetu Florydy, wynika to m.in. z tego, że mediów społecznościowych używamy w różny sposób. I to właśnie to, jak (a nie "ile") z nich korzystamy, decyduje o oddziaływaniu na zdrowie psychiczne.

W listopadzie podczas wywiadu w Stanford jeden z wczesnych twórców Facebooka, Chamath Palihapitiya, dramatycznie mówił o "olbrzymiej winie", do jakiej się poczuwa jako współtwórca sieci niszczącej więzi społeczne. Podobnie ostre słowa miał dla Facebooka jego były szef Sean Parker, mówiąc, że "Bóg jeden wie, jak to wpływa na umysły naszych dzieci". Na szkodliwość mediów społecznościowych, jeśli są źle używane, zwrócił też uwagę były prezydent USA Barack Obama w wywiadzie radiowym.

Krótko po tych wypowiedziach sam Facebook odniósł się do problemu. Jak twierdzi korporacja, bierna i bezrefleksyjna konsumpcja treści - np. bezmyślne przewijanie News Feed - ma zły wpływ na poczucie własnej wartości. Jak jednak zastrzeżono w tekście, aktywne korzystanie z mediów społecznościowych - a szczególnie interakcje ze znajomymi - może mieć na nas wpływ zgoła odwrotny.

Po publikacji Facebooka Chamath Palihapitiya nieco złagodził swoją wypowiedź, osadzając ją w "szerszym kontekście".

Zobacz, co na ten temat piszą (m.in.):

USA Today, Facebook (blog), Harvard Business Review, TheWireless, INC, Business Insider, BBC News

Business Insider o wypowiedziach Chamatha Palihapitiyi: wywiad ze Stanford, nowsza wypowiedź plus oryginalna (nowsza) wypowiedź Palihapitiyi z jego profilu na Facebooku.