Ilość szkodliwego oprogramowania dla urządzeń IoT poważnie wzrosła

Kaspersky Lab ostrzega, że gwałtowny wzrost liczby rodzin szkodliwych programów dla inteligentnych urządzeń to kontynuacja niebezpiecznego trendu: w 2017 r. liczba modyfikacji szkodliwego oprogramowania dla urządzeń IoT również wzrosła i wynosiła 10-krotność liczby odnotowanej w 2016 r.

Z danych statystycznych wynika, że najpopularniejszą metodą rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania dla Internetu Rzeczy jest nadal atak siłowy na hasła, który polega na wielokrotnym próbowaniu różnych kombinacji znaków celem złamania hasła. Atak siłowy miał miejsce w 93% wykrytych ataków. W większości pozostałych przypadków dostęp do urządzenia IoT został uzyskany przy użyciu znanych luk w zabezpieczeniach.

Pułapki przygotowane przez badaczy były najczęściej atakowane przez sieci zainfekowanych routerów sieciowych (60% ataków). Wśród pozostałych zhakowanych gadżetów wykorzystanych do przeprowadzania ataków zidentyfikowano wiele różnych technologii, w tym urządzenia do obsługi telewizji satelitarnej i drukarki. Pułapki zarejestrowały nawet atak pochodzący z 33 pralek podłączonych do internetu.

Cyberprzestępcy decydują się wykorzystywać Internet Rzeczy do własnych celów z różnych względów, jednak najpopularniejszym powodem jest wzmocnienie ataków DDoS poprzez tworzenie sieci zainfekowanych urządzeń (tzw. botnety). Niektóre modyfikacje szkodliwego oprogramowania mają za zadanie wyłączyć konkurencyjne szkodliwe oprogramowanie, załatać własne luki w zabezpieczeniach oraz zamknąć usługi podatne na ataki, by uniknąć dalszych infekcji.

W celu ograniczenia ryzyka infekcji użytkownikom urządzeń IoT zaleca się następujące działania:

Instaluj aktualizacje dla oprogramowania układowego (firmware) w swoich urządzeniach, jak tylko zostaną udostępnione. Po wykryciu luki w zabezpieczeniach można ją usunąć, stosując łaty udostępniane w ramach aktualizacji.

Zawsze zmieniaj domyślne hasła. Stosuj złożone hasła zawierające zarówno, małe jak i wielkie litery, cyfry oraz symbole.

Uruchom ponownie urządzenie, gdy tylko zauważysz, że zachowuje się dziwnie. To pomoże pozbyć się aktualnego szkodliwego oprogramowania, nie zmniejszy jednak ryzyka ponownej infekcji.

