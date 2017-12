Ile warte jest życie? Odzież motocyklowa - na co zwracać uwagę

Każdy motocyklista, przynajmniej ten świadomy, doskonale wie, jak ważna jest odzież motocyklowa. Co prawda, tak jak i w Tatrach zdarzają się jednostki próbujące swoich sił w japonkach i krótkich spodenkach, ale jest to skrajnie nieodpowiedzialne i takiego człowieka na pewno nie można nazwać prawdziwym motocyklistą.

Zapytaliśmy kilku motocyklistów z prawdziwego zdarzenia, na co zwracają uwagę przy zakupie ubrania na motor. Cena, wygląd, a może jeszcze inna kwestia? Co jest dla nich najważniejsze?

Piotr, Warszawa

Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i jakość. Przy tym wszystkim jasne jest, że nie chciałem wydać fortuny, dlatego polowałem na promocje. Ostatecznie udało mi się kupić super zestaw za 50 proc. ceny, więc z niczego nie musiałem rezygnować.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Najważniejsze dla chłopaków jest bezpieczeństwo. Oczywiście jasne jest, że idealnie, aby szło ono w parze z dobrą ceną, ale też motocykliści świadomi są, że odzież na motor musi kosztować. Są to ubrania specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona ciała przed urazami. Wywrócenie się maszyny w trakcie jazdy i upadek każdorazowo źle by się skończył, gdyby nie dobre ochraniacze czy kask.

Każda z części garderoby ma spełnić swoją określoną funkcję. W rozmowie z nami motocykliści opowiedzieli, na co przede wszystkim zwracają uwagę przy wyborze konkretnych ubrań.

Kurtka i spodnie

W przypadku tych części ubrania na motor zwraca się największą uwagę przede wszystkim na ochraniacze. Sprawdzamy, gdzie są umieszczone, czy chronione będą łokcie, ramiona i plecy. Ważny jest też materiał, z którego są wykonane. Najlżejsze, ale i najdroższe kurtki i spodnie mają ochraniacze zrobione z kevlaru i włókna węglowego. Oprócz tego, że są lekkie, ich stopień ścieralności pozwala na długie użytkowanie.

Warto zwrócić uwagę, czy kurtka ma podpinkę, ponieważ wtedy jest wielosezonowa i można ją modyfikować w zależności od pogody. Bardzo wielu motocyklistów zwraca na to uwagę i pyta o podpinkę w trakcie zakupu.

Artur, Rzeszów

Na pewno przy zakupie kurtki i spodni nie zwracam uwagi na cenę, ponieważ to one zapewniają mi bezpieczeństwo. Jasne, przy dzieciach nie zawsze można sobie pozwolić na jednorazowy wydatek tego rzędu, ale wolałbym kupić w jednym miesiącu spodnie, a w drugim kurtkę niż kupować na raz i oszczędzać na tych częściach garderoby na motor. No i liczy się też styl, bo przy tym wszystkim chciałbym jeszcze fajnie wyglądać.

Buty

Kolejną ważną częścią ubrania motocyklisty są buty. Można je dostać w naprawdę różnych cenach, ale na tej części też nie warto oszczędzać. Motocykliści przede wszystkim zwracają uwagę na to, jak but chroni stopę. Te droższe modele mają szynę zapobiegającą skręceniu kostki oraz wzmocnioną okolicę pięt, dzięki czemu chronione jest ona przed zmiażdżeniem. Warto też sprawdzić, czy wybrane przez nas buty mają porządne protektory piszczeli zamiast plastikowych wkładek. Uraz tej części nogi jest bardzo bolesny. Kolejną kwestią, na którą motocykliści zwracają uwagę, jest waga buta. Oczywiście im lżejsze tym lepiej, jednak trzeba pamiętać, że lekkie i dobrze zabezpieczające buty będą sporo kosztować.

Antek, Piaseczno

Przede wszystkim bezpieczeństwo. Ja akurat kupiłem używane buty, a już mimo to wydałem na nie kupę pieniędzy. Jazda motocyklem to nie żart i trzeba pamiętać, że na drodze może zdarzyć się wszystko, a ja nie mogę pozwolić sobie na długą rehabilitację, tylko dlatego, że chciałbym oszczędzać na swoim bezpieczeństwie.

Rękawice

Pytani przez nas panowie w przypadku wyboru rękawic pozwalają sobie na trochę więcej szaleństwa w wyborze fasonu. Oczywiście muszą też spełniać swoje funkcje - być lekkie, dobrze wentylowane i mieć dobre ochraniacze kostek, najlepiej z kevlaru.

Wojtek, Poznań

Kupiłem akurat te rękawiczki, bo to był stylowy vintage pasujący do mojego cafe racera. W tym jednym wypadku wygląd był dla mnie najważniejszy. Oczywiście wybierałem spośród modeli z dobrymi ochraniaczami, ale to chyba nie podlega dyskusji.

Kask

W przypadku kasku opinie są podzielone. Jedni wolą taki z podnoszoną szczęką, ponieważ przy uderzeniu z przodu, gdy element chroniący nią podniesie się, kask nie uszkodzi karku. Inni uważają, że lepszy jest kask integralny, bo nie ma obawy, że o uszkodzenie szczęki motocyklisty. Ceny kasków są różne, bo można znaleźć takie za 10 zł, ale i za 3 tysiące zł. I tu nie zawsze cena idzie w parze z bezpieczeństwem. Nie jest regułą to, że najdroższe kaski dają najlepszą ochronę. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na testy bezpieczeństwa, które jednoznacznie odpowiedzą nam, który kask będzie odpowiedni.

Warto też pomyśleć o dobrej aerodynamice, ponieważ taki kask będzie dobrze tłumił szumy. Lepsze modele wyposażone są też w gadżety, takie jak headset, dzięki któremu można bezpiecznie rozmawiać przez telefon oraz komunikować się między sobą w trakcie jazdy.

Krzysiek, Olsztyn

Ja wybrałem kask kompozytowy, ponieważ kompozyt nie traci swoich właściwości, dlatego kask będzie długo mnie chronił. Przy tym jest lekki. Niestety nie był tani, ale wolę więcej zapłacić, niż przypłacić moją pasję życiem.

Pas nerkowy

Wybór pasa nerkowego zależy od tego, jaką kurtkę posiadamy. Warto zainwestować w dobry pas szczególnie wtedy, gdy kurtka jest krótka. Sprawdzamy, czy dobrze magazynuje ciepło, ma dobre ochraniacze i usztywnia plecy.

Mateusz, Elbląg

Kupiłem pas neoprenowy, bo zależało mi, żeby był ciepły. Ciężko jeździć na motocyklu, kiedy bolą nerki albo przewiany kręgosłup. Wbrew pozorom zakup porządnego pasa jest mniej kosztowny niż ciągłe leczenie.

Bielizna termoaktywna

Ta część garderoby wydaje się na pozór mało istotna, jednak bywa przydatna. W zimne dni doskonale chroni przed utratą ciepła, w upalne pochłania pot, pozostawiając ciało suche. Zapewnia to komfort podczas jazdy.

Czy warto oszczędzać, wybierając odzież na motocykl? Motocykliści, z którymi rozmawialiśmy, jednogłośnie twierdzą, że nie. Niejednokrotnie od jej jakości i stopnia ochrony zależy nasze zdrowie i życie, więc pytanie można sformułować inaczej - czy warto oszczędzać na swoim bezpieczeństwie?

Kupując kurtkę, spodnie, buty czy kask warto zwrócić uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo, jakie zapewniają. Cena czy wygląd, choć też ważne, są raczej drugorzędne. W trakcie wypadku nie mają już żadnego znaczenia. Wtedy liczy się tylko to, jak ubranie chroni ciało.

Karol, Tarnobrzeg

Ogólnie zasada jest taka, że na tym się nie oszczędza. Wolę żyć i być zdrowy niż mieć kilka stówek na koncie. Jazda motocyklem nie jest tanim hobby i każdy, kto zaczyna, powinien mieć świadomość tego. Ale satysfakcja jest niewspółmiernie większa niż poniesione koszty.

Wiatr we włosach, przygoda, miłość do maszyny i prędkości, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie. Z tym wiąże się jazda motocyklem. Czy warto wydawać pieniądze na dobrą odzież? Każdy z motocyklistów, z którymi rozmawialiśmy, twierdzi, że tak. Życie jest bezcenne.