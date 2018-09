Ile kosztują opony letnie

Używane czy nowe?

Opony letnie różnią się od zimowych mieszanką gumy, z jakiej są wykonane oraz wyglądem i głębokością bieżnika. Są twardsze, bardziej wytrzymałe na ścieranie oraz wysoką temperaturę, a ich nacięcia nie są tak głębokie, jak w przypadku zimówek. Dzięki swoim właściwościom idealnie sprawdzają się na suchej i ciepłej nawierzchni, jaką zwykle obserwujemy na drodze w późnowiosenne i letnie dni.

Dużym plusem opon używanych jest ich cena. Jeżeli kupimy zadbany komplet, nada się on do spokojnej jazdy po mieście, a czasem także do ćwiczeń na torze czy placu z przeszkodami i kurtyną wodną. Plusem używek jest też to, że nie będzie nam szkoda, gdy podczas ćwiczeń szybko je wykończymy. Powinniśmy jednak kupować takie opony z głową, zwracając uwagę na przykład na to, czy bieżnik w każdej ma taki sam poziom oraz czy nie są to opony powypadkowe. W przypadku nowego kompletu z oczywistych względów nie musimy się tym przejmować, jednak ceną za komfort psychiczny będzie większy koszt ogumienia.

Cena zależy od klasy

Opona letnia, podobnie jak jej zimowy odpowiednik, może należeć do różnej klasy. Im wyższa klasa tym lepsza jakość, ale także i cena. W zależności od tego, czego oczekujemy od opony, możemy wybierać pomiędzy opcjami: tanią, średnią lub premium. Oczywiście poza ceną poszczególne kategorie różnią się także trwałością i precyzją wykonania, a także ryzykiem wystąpienia wady fabrycznej. Przedział cenowy jest bardzo zróżnicowany i zależy od tego, jakiego producenta wybierzemy, jednak mogą się one wahać od 80-100 zł w klasie taniej do 350 i więcej złotych w klasie premium. Polecamy opony bardzo dobrej jakości w atrakcyjnej cenie marki Uniroyal (https://www.uniroyal.pl/samochod/).

Niezależnie od tego, czy jesteśmy spokojnymi kierowcami, czy lubimy sobie poszaleć, powinniśmy poświęcić odpowiednio dużo uwagi na kupno opon letnich lub też zimowych. Jest to ten element samochodu, który bezpośrednio odpowiada za nasze bezpieczeństwo, stykając się z drogą. W oszczędzaniu na ogumieniu nie ma nic złego tak długo, jak nie popadniemy przy tym w skrajność i nie będziemy szukać opon kierując się wyłącznie ich ceną. Warto pamiętać, że czasem lepiej zapłacić kilka złotych więcej, niż narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.