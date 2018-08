IIoT i morze możliwości dla biznesu

Szacuje się, że w ciągu zaledwie dwóch lat 25 miliardów urządzeń na całym świecie będzie podłączonych do sieci, a do 2025 roku liczba ta wyniesie ponad 55 miliardów. Według badania Gartnera, już teraz nakłady na internet rzeczy w przedziale od 100 tys. do 1 mln dolarów deklaruje 37% przedsiębiorców.

Nowoczesne rozwiązania, takie jak platforma IIoT (ang. Industrial Internet of Things, czyli Przemysłowy Internet Rzeczy) monitorująca czas pracy urządzeń, okulary do rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) czy inteligentne systemy wideo analizujące obraz w czasie rzeczywistym usprawniają pracę w firmach i zapewniają bezpieczeństwo ich pracowników.

Mateusz Macierzyński, IT/ECM Services Portfolio Manager w firmie Konica Minolta twierdzi, że rozwój internetu rzeczy może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie gromadzenia i analizowania danych. Odpowiedni wgląd w procesy pozwala zwiększać efektywność oraz zmniejszać liczbę błędów w produkcji, logistyce czy obsłudze.

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał IoT, konieczne są jednak inwestycje w wiedzę i umiejętności pracowników, a także zapewnienie efektywnej współpracy wielu działów w firmach.

Źródło: Konica Minolta