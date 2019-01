Holakracja - praca w zespole, lecz bez szefa

Miejsce pracy i panujące w nim warunki mają ogromny wpływ na efektywność pracowników, a tę nietrudno zaburzyć. Wśród czynników wpływających na spadek wydajności zespołu wymienić można między innymi nadmierną kontrolę oraz działanie według sztywnych procedur, co jest prostą drogą do ograniczenia produktywności i kreatywności pracowników. Kolejnym negatywnym elementem jest brak swobody działań ograniczający komfort psychiczny osoby zatrudnionej – nie bez powodu hasło „elastyczny grafik” to jeden z najbardziej popularnych wabików stosowanych przez dzisiejszych rekruterów. Co więcej, nic tak nie redukuje wydajności, jak napięta atmosfera – szczególnie, jeśli napędza ją szef, który wyładowuje swoje frustracje na podwładnych. Kiedy w biurze występuje natłok powyższych „symptomów”, pracownicy szybko tracą motywację i przybierają rolę więźniów odliczających czas do końca swojego wyroku.

Gdy pracownik nie czuje się dobrze w danej firmie, zaczyna się zastanawiać nad zmianą środowiska. Jak firma może zminimalizować takie ryzyko? Z pomocą przychodzą nowe metody zarządzania - holakracja - i nowe rozwiązania, oferowane m.in. przez przestrzenie coworkingowe.

Holakracja – to system zarządzania korporacyjnego, opracowany przez HolacracyOne. Według niego członkowie tworzą autonomiczne i odrębne zespoły, wspólnie realizując jednak swoje cele i zadania. W takim ładzie hierarchiczna koncepcja firmy jest całkowicie odrzucana na rzecz płaskiej struktury, w której każdy ma równy głos.

Od niedawna na rynku widoczny jest także boom na przestrzenie coworkingowe, które oferują biura z wieloma udogodnieniami. Firma może wykorzystać je, chociażby przez relokowanie zespołu projektowego do tego typu przestrzeni na czas trwania projektu. Istotną zaletą takiej sytuacji jest fakt, że w przestrzeniach coworkingowych zespół projektowy styka się z dziesiątkami osób, które cechuje otwartość na nowe rozwiązania, dzięki czemu w prosty sposób można zweryfikować, czy dany pomysł ma szansę powodzenia i jakie poprawki można wprowadzić do danego projektu.

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy stają się bardziej otwarci na nieszablonowy charakter realizacji obowiązków, który przestaje być już obawą, a staje się nadzieją. To z kolei powoduje wzrost liczby zatrudnianych w firmach freelancerów, którzy nie są już tylko grafikami czy programistami, ale także szefami projektów, trenerami czy przedstawicielami tzw. klasy kreatywnej. Rośnie gotowość do zamiany tradycyjnego etatu na samozatrudnienie.

Odsetek pracy wykonywanej w niestandardowy sposób ma wzrosnąć o 179% już w ciągu następnych 10 lat – wynika z raportu 2018 Future Workforce HR Report firmy UpWork. Statystyki te pokazują, że rynek powierzchni elastycznych w Polsce oraz odsetek pracy wykonywanej w niestandardowy sposób rośnie w coraz większym tempie. W związku z tym niestandardowe biura i elastyczne zatrudnienie mogą stać się domeną najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw na Polskim rynku w 2019 roku.

