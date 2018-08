Hackathon dla pasjonatów lotnictwa

W ciągu 24 godzin 4 zespoły zajmą się projektowaniem elementów kokpitu, zaprogramują go oraz zsynchronizują w czasie rzeczywistym z symulatorem lotów.

Na koniec każdy z zespołów powinien wykonać wirtualny lot Cessną 172SP, używając stworzonego przez siebie narzędzia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a nagrodą dla najlepszego zespołu będą profesjonalne awioniczne zestawy gamingowe.



W każdym zespole powinna znajdować się co najmniej jedna osoba dysponująca doświadczeniem w C++, Pythonie lub innym narzędziu programistycznym dostępnym w standardzie systemu Raspbian.

Do Hackathonu można się zgłaszać do 1 września do godz. 24:00. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.



Źródło: Engineering Design Center; PAP