Gra komputerowa kopie kryptowaluty

Gra nie ma być dla nas narzędziem rozrywki, a ukrytą kopalnią Monero - drugiej co do popularności kryptowaluty. Łukasz Nowatkowski, Dyrektor IT G DATA Software informuje nas, że zaraz po uruchomieniu gry użytkownik zauważy maksymalne wykorzystanie procesora, co oznacza wyższe niespodziewane rachunki za prąd. Oszustwo jest sprytnie przygotowane, ponieważ twórcy Abstractismu chwalą się tym, że ich produkt nie obciąża komputera jedynie ze względu na ograniczone właściwości graficzne.

Jakby tego było mało twórcy mogą oszukiwać w inny sposób. Przedmioty, które można nabyć w grze, bardzo przypominają te używane w zupełnie innej produkcji - Team Fortress 2.

Zaraz po zgłoszeniu nadużyć przez specjalistów G DATA Steam usunął grę ze swoich serwerów. Jednak hasło reklamowe gry brzmi „There is no Game Over”. Należy je wziąć jak najbardziej na poważnie.

Źródło: G DATA