Kształt przyszłości nurtował ludzi od zawsze. Dzisiaj do dyspozycji specjalistów, którzy chcą wiedzieć co spotka ich w przyszłości jest coraz więcej danych oraz narzędzi do ich badania. Dlatego studia nad przyszłością (ang. futures studies) są dyscypliną badawczą, która systematyzuje, porównuje i stosuje teorie oraz praktyczne metody analizy możliwych wariantów przyszłości, aby wesprzeć świat polityki i biznesu w podejmowaniu dobrych decyzji. Eksperci PTSP są rzecznikami przyszłych pokoleń i starają się przybliżać realizację pożądanych scenariuszy.

Przedmiotem najnowszych badań PTSP były dostępne w internecie prognozy dotyczące wielu aspektów zarówno życia społecznego, gospodarki, zmian klimatycznych, jak i pokoju w Europie i na świecie. Wyniki złożonych analiz zbioru ponad 150 prognoz znalezionych w wynikach wyszukiwania Google zostały zebrane w zaprezentowanym dziś raporcie.

Według wyszukiwarki Google w Polsce:

Do roku 2030:

zakończy się budowa pierwszej elektrowni jądrowej,

powstanie sieć stacji tankowania wodorem,

liczba Polaków będzie o 2,5 mln osób niższa,

co trzeci dorosły Polak będzie otyły.

Do roku 2040:

całkowity majątek Polaków wzrośnie o 70 proc.,

polski PKB na osobę będzie o 12,8 proc. przekraczać poziom unijny,

jednym ze scenariuszy jest „rozpad UE ...”, który oznacza pogrążenie świata w chaosie przez dziesiątki lat i zatrzymanie procesu globalizacji.

Do roku 2050:

wyłowimy ostatnią rybę,

Polska ma znaleźć się w pierwszej piątce najstarszych społeczeństw w Unii Europejskiej,

śmiertelność w wypadkach spadnie wielokrotnie dzięki pojazdom autonomicznym, tak jak liczba korków,

Polska może osiągnąć redukcję emisji w energetyce na poziomie ok. 70% względem roku 1990,

Polska znajdzie się poza czołową dwudziestką najsilniejszych gospodarek świata, a w zestawieniu pojawią się nowe kraje, takie jak Wietnam czy Nigeria.

Do roku 2060:

Polska będzie liczyła nieco ponad 33 mln mieszkańców, wśród których 14 proc. (prawie 4 miliony) będą stanowić cudzoziemcy, w tym drugie pokolenie imigrantów,

emerytury w Polsce - i to już przy uwzględnieniu podwyższonego wieku emerytalnego - wyniosą 29 proc. ostatniej płacy i będą należały do najniższych w UE,

nastąpi kres energetyki węglowej w Polsce,

polscy pracodawcy będą potrzebować 2-3 milionów imigrantów.

Do roku 2070:

mamy osiągnąć neutralność klimatyczną netto,

przyjdzie nam mierzyć się z ogromnymi upałami i suszą

Do roku 2080:

Polska dożyje czasów Cyberpunka,

będziemy otrzymywać 20 tys. zł emerytury i to co miesiąc,

populacja Polski spadnie do 30,3 mln osób.

Do roku 2090:

wiele średnich miast Polski dotknie coraz poważniej zjawisko depopulacji, które może skutkować ich całkowitym wyludnieniem.

Do roku 2100:

w Polsce ma mieszkać niespełna 15,5 mln Polaków,

poziom Bałtyku wzrośnie o dwa metry,

Polska ma być 44. gospodarką na świecie, dla porównania obecnie 44. gospodarką na świecie jest Wietnam.

- Nas, jako ekspertów w dziedzinie studiów nad przyszłością, interesują nie tylko wyniki badań naukowych, najnowsze wynalazki i trendy technologiczne, ale również to, co ludzie myślą o przyszłości i jak ją sobie wyobrażają. Nadzieje i lęki związane z przyszłością, nawet wyrażane w żartobliwej formie, mają duży wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy dziś. Dotyczy to w równym stopniu statystycznego Kowalskiego, jak i prezesa dużej firmy czy polityka - mówi Kacper Nosarzewski, ekspert PTSP.

Analitycy PTSP zbadali wyniki wyszukiwań Google pod kątem występowania w internecie określonych fraz właściwych dla prognoz. Wszystkie rezultaty, których jest znacznie więcej niż zmieściło się na infografice, zostały gruntownie przeanalizowane. Można więc powiedzieć, że choć materiał badawczy dali subiektywnie sami internauci, to metodologia jego badania podlegała najwyższym, profesjonalnym standardom analitycznym.

Raport dostępny jest na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Studiów nad przyszłością i można publikować go nieodpłatnie z uwzględnieniem zapisu o jego autorstwie. Prawa do raportu posiada Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością.

„Nic się nie sprawdziło. Okazało się, że (...) przyszłość polega na tym, iż wszystko jest inaczej – inaczej, niż sobie wyobrażamy. I tak rzeczywiście jest. Z tym że inaczej – nie znaczy ani wspaniałej, ani straszniej. Po prostu inaczej. (…) Będzie tak samo, tylko więcej.” Stanisław Lem

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością powołano do życia w 2011 roku. Skupia ono ludzi nauki, profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki oraz entuzjastów, którzy podzielają przekonanie o wadze odpowiedzialnego planowania. PTSP działa zarówno w skali mikro (pojedynczy ludzie, firmy, małe społeczności), jak i makro (społeczeństwa, państwa, świat). Podstawowym celem i misją PTSP jest promocja i organizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem i odpowiedzialnym planowaniem w różnych dziedzinach gospodarki i nauki. Specjaliści towarzystwa zajmują się też rozwojem technologii, gospodarowaniem zasobami oraz rozpowszechnianiem informacji na temat wartościowych inicjatyw w dziedzinie studiów nad przyszłością i foresightu. Tym samym zwiększają znajomość najnowszych osiągnięć nauki i podnoszą ogólny poziom wiedzy o teraźniejszości i trendach, które kształtować mogą przyszłość.