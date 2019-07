Gdzie kierowcy szukają ofert ubezpieczeń?

Według raportu „E-commerce w Polsce 2019”, spośród 27,5 miliona użytkowników sieci w naszym kraju już 62% korzysta z internetowych serwisów sprzedażowych. Wśród rozlicznych kategorii produktów oferowanych w ramach e-handlu, wzrost popularności ubezpieczeń komunikacyjnych zauważalny jest stosunkowo od niedawna.

Analitycy Porówneo.pl zwracają uwagę, że w przypadku polis OC widoczne jest silne przyzwyczajenie rodzimych kierowców do zakupów bezpośrednio u agenta lub też przez kontakt z call center. Choć zmiana nawyków wymaga czasu, konsumenci coraz wyraźniej zaczynają dostrzegać zalety nabywania polis w sieci. Możliwość łatwego porównania ofert kilkunastu ubezpieczycieli jednocześnie, oszczędność czasu czy też dostęp do porównywarki z dowolnej lokalizacji, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, to tylko niektóre z atutów internetowej sprzedaży polis. Walory te stopniowo skłaniają kierowców do wpisywania w wyszukiwarkę odpowiedniego adresu zamiast czasochłonnej wycieczki do agenta. Wspomniany już raport pokazuje, że w minionym roku 26% internautów kupiło w sieci jakąś formę ubezpieczenia a ponadto 23% planuje nabyć taki produkt w przyszłości. Ubezpieczenia okazały się o 5% bardziej popularną kategorią niż e-zakupy oprogramowania komputerowego. Internetowe zakupy polis powoli doganiają też e-zakupy produktów spożywczych.

Kierowcy polują, korzystając z porównywarek ubezpieczeń

Przeważającą grupą internautów korzystających z serwisu byli posiadacze urządzeń mobilnych (53%). Najwięcej kierowców przeglądało oferty na ekranach smartfonów (50%), natomiast z nieco mniej poręcznych tabletów skorzystało 3% użytkowników sieci. Pozostałe 47% internautów porównywało oferty ubezpieczeniowe za pośrednictwem laptopów i komputerów stacjonarnych. Wśród wszystkich urządzeń, za pomocą których kierowcy przeglądali dostępne polisy, najwięcej bazowało na systemie Android (45,4%). Użytkownicy systemu iOS stanowili niewiele ponad 7% odwiedzających, a proporcje te nie odbiegały znacząco od całościowego udziału w rynku tych dwóch najpopularniejszych systemów mobilnych. Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowana większość posiadaczy desktopów i laptopów logowała się z systemu Windows, a najbardziej popularnymi przeglądarkami były Chrome i Firefox.

Młodzi kierowcy z dużych miast najaktywniejszymi poszukiwaczami

Uwzględniając wszystkie grupy wiekowe, wśród poszukujących ofert ubezpieczeniowych przeważali mężczyźni, którzy stanowili ponad 61% odwiedzających porównywarkę. Płeć piękna także coraz częściej chce decydować o zakupie polisy, ponieważ wśród użytkowników serwisu niemal 39% to kobiety. Najliczniej reprezentowaną grupą wiekową okazali się młodzi kierowcy z przedziału 25-34 lata, którzy stanowili blisko 33% badanych. Na drugim miejscu znalazła się grupa w wieku 35-44 lata, obejmująca ponad 20% użytkowników serwisu.

Najmłodsi posiadacze prawa jazdy z przedziału 18-24 lata, którzy z racji wieku, statusu materialnego i braku zniżek często intensywnie szukają tańszego ubezpieczenia, stanowili ponad 14% ogółu. Najmniej liczną grupą okazali się seniorzy powyżej 65 roku życia (niecałe 9%). Zauważalna jest dominacja internautów z dużych skupisk miejskich. Zdecydowany prym wiodą kierowcy z Warszawy i okolic (38,5 %). Na kolejnych miejscach uplasowali się zmotoryzowani z Krakowa i Wrocławia (po ponad 8%). W II kwartale br. w czołówce znaleźli się także użytkownicy porównywarki z Katowic, Poznania i Gdańska.

Źródło: Porówneo.pl