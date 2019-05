Firmy nie zabezpieczają danych. Czy wiedzą, co oznacza ich utrata?

Bez informacji niemożliwa jest praca praktycznie wszystkich przedsiębiorstw. Według twórców badania “Global Data Protection Index 2018”, 3 z 4 najczęściej wymienianych powodów zakłóceń działalności dotyczą danych. To cyberataki, które uniemożliwiły dostęp do informacji (28%), utrata danych (28%) oraz brak możliwości ich odzyskania (27%). W ciągu ostatniego roku doświadczyło tego nawet 76% firm.

Wiele powodów, wiele kosztów

Wielu przedsiębiorstwom przywracanie danych zajmuje ponad tydzień, co nawet w małej firmie dezorganizuje pracę. Utrata informacji skutkuje nie tylko dodatkowymi kosztami, ale też obniżeniem produktywności pracowników, redukcją dochodów, a nawet karami finansowymi za nieprzestrzeganie przepisów. Do tego dochodzą straty wizerunkowe, spadek zaufania i lojalności klientów, a nawet utrata nowych możliwości biznesowych. Informacje giną z wielu powodów – awarii sprzętu i oprogramowania, błędów i pomyłek pracowników, braku zasilania, czynników naturalnych, takich jak pożar, burza czy zalanie, kradzieży sprzętu, ataków cyberprzestępców.

Reguła 3-2-1, czyli skuteczna ochrona

Wyniki badania Global Data Protection Index wskazują na to, że w ubiegłym roku firmy zarządzały już średnio 9,7 PB danych – wartość ta wzrosła o 569% w dwa lata. Aby zapewnić informacjom realne bezpieczeństwo, przedsiębiorstwo powinno posiadać co najmniej trzy egzemplarze danych, przechowywać je na dwóch różnych nośnikach oraz mieć jedną kopię zapasową na zewnątrz firmy. Tę regułę spełniają usługi backupu danych, które umożliwiają tworzenie kopii w czasie rzeczywistym. Dane są duplikowane i szyfrowane na urządzeniu lokalnym oraz w chmurze, w centrum danych dostawcy. Umożliwia to szybkie przywracanie właściwych plików, folderów, maili, kontaktów, załączników lub nawet całych kont, również w przypadku ich zablokowania czy usunięcia.

Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta zaznacza, że nie wszystko da się przewidzieć, można jednak zminimalizować skutki utraty ważnych informacji. Zarządzane usługi backupu danych umożliwiają nadzór nad wszystkimi miejscami przechowywania danych i kontrolę nad kopiami przez całą dobę, a także przywrócenie gotowości do pracy bez konieczności wcześniejszej naprawy usterki. Usługi te są także dostępne w ramach szerszych pakietów oprogramowania i sprzętu IT, które zapewniają m.in. pomoc techniczną konsultantów.

Źródło: Konica Minolta