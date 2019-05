Fani "Gry o tron" w sieci

W przerwach między odcinkami “Gry o tron” fani zwracają się do wyszukiwarki po to, aby rozwiać wątpliwości i przeczytać wrażenia innych widzów, lecz nie tylko. Oprócz takich oczywistych zapytań, jak „Gdzie obejrzeć Grę o tron?” czy „Kiedy nowy odcinek?”, internauci szukają m.in. przewidywań, jak skończy się serial. Niezmiennie od kilku lat ogromną popularnością cieszy się też wystąpienie piosenkarza Eda Sheerana (50 tys. wyszukiwań miesięcznie), który pojawił się w premierowym odcinku 7. sezonu w roli żołnierza Lannisterów o imieniu Ed.

Wyglądać i mówić jak…

Mnóstwo jest również wielbicieli serialu, którzy na spotkania fanowskie oraz konwenty chcą przebrać się za ulubione postaci. W okresie halloweenowym zapytania o kostiumy także cieszą się dużą popularnością i mnóstwo osób upodabnia się do Daenerys Targaryen czy strażnika Nocnej Straży. Co ciekawe, ludzie szukają nie tylko inspiracji, jak stworzyć strój samemu, ale także gotowych kostiumów.

„Gra o tron” to jeden z seriali, w którym dialogi są wyjątkowo przemyślane. Liczne intrygi, zawoalowane groźby i słowne walki sprawiają, że kwestie bohaterów na długo zapadają w pamięć. Fani często pragną je sobie przypomnieć, szukając w Google cytatów z serialu. Często wracają do przemów Tyriona Lannistera, których ten zdążył w ciągu 8. sezonów wygłosić wiele.

Kto jest kim?

Internauci poszukują wyjaśnień dotyczących fabuły serialu. Jak Daenerys i Jon Snow są spokrewnieni? dlaczego Catelyn Stark nienawidziła Jona, jak Jaime Lannister stracił rękę? Dlaczego Hodor mówi tylko Hodor? Jak zginął Robb Stark? Dlaczego Arya była ślepa? To tylko niektóre z zapytań.

Poszukiwana jest także mapa Westeros (134 tys. wyszukiwań miesięcznie), czyli krainy, w której rozgrywa się akcja serialu. Nic zresztą dziwnego, bo w mnogości bohaterów, miejsc i wątków można się z łatwością pogubić.

Użytkownicy często zwracają się do portalu Reddit (165 tys. wyszukiwań miesięcznie), chcąc wyjaśnić swoje wątpliwości. Tam najważniejsi fani dzielą się spostrzeżeniami. Na ich podstawie tworzą się popularne w kręgach fanowskich teorie. Te najbardziej przekonujące trafiają na platformy Facebook, Twitter i Tumblr, a nawet na słynne portale internetowe. Cieszą się przy tym popularnością w wyszukiwarce Google, chociażby ta, że Tyrion należy do klanu Targaryenów, czy ta, że Jaime Lannister to odrodzony Azor Ahai.

Choć serialowi został już tylko jeden odcinek na zamknięcie wszystkich wątków, George R. R. Martin, autor sagi „Pieśń lodu i ognia”, na podstawie której powstał serial, ma w planach jeszcze co najmniej dwie książki.

Wraz z ostatnim odcinkiem, dla wielu fanów skończy się ważny etap. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że finał wzbudzi w widzach wiele emocji, a wyszukiwarce Google dostarczy mnóstwa kolejnych zapytań.

