Fani gier mobilnych. Coraz liczniejsza grupa, coraz większy potencjał

Jak podaje raport „Esport w Polsce”, polscy fani gier mobilnych najczęściej grają w domowym zaciszu (44%). Często zdarza im się również grać w szkole lub na uczelni (23%) czy w pracy (21%). Co ciekawe, aż 1/3 graczy mobilnych poświęca się tej rozrywce w podróży komunikacją miejską, a co 5. gra podczas oglądania telewizji, filmów czy seriali – najczęściej zdarza się to osobom między 34 a 44 rokiem życia.

Fani gier mobilnych grają głownie w gry darmowe

Ponad 1/3 Polaków grających w gry na urządzeniach mobilnych pobiera tylko darmowe gry (37%). Co 5 płaci za gry od 5 do 10 zł (21%), a co 10 od 30 do 40 zł. Kwotę wyższą niż 50 zł byłoby w stanie zapłacić tylko 7% graczy.

Potencjał graczy mobilnych coraz większy

Liczba graczy mobilnych z roku na rok rośnie. Raport Newzoo wskazuje, że w ubiegłym roku w Polsce wydatki na gry mobilne stanowiły 216 mln złotych (prawie 150 mln wygenerowały gry mobilne na smartfony, a 58 mln – gry na tablety). Stanowi to aż 40% łącznych wydatków na gry wideo w naszym kraju, a liczba ta plasuje nasz kraj na 8 miejscu w Europie.

Gracze są wszędzie

Aby zacząć grać w gry mobilne jedyne czego potrzebujemy to smartfon lub tablet, dlatego bariera wejścia jest tutaj bardzo niska. Dodatkowo jest to rozrywka, którą można mieć zawsze przy sobie i która idealnie zapełni nawet 5 czy 10 minutowe przerwy w ciągu dnia.

Portfolio gier mobilnych jest również bardzo szerokie. W sklepach znajdziemy zarówno łamigłówki, gry logiczne, zręcznościowe, jak i RPG, gry akcji, np. Fortnite czy wyścigowe. W Google Play liderem rankingu jest gra Mr Bullet z gatunku łamigłówek, a w App Store układanki – Neon Splash i Pack Master.

Każdy, bez względu na wiek, płeć czy zainteresowania może znaleźć taką produkcję, która go wciągnie, dlatego też gry mobilne mają dzisiaj tak duży potencjał, także marketingowy.

Autor: Arkadiusz Miegoń, wiceprezes Mexad Games.