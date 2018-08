Fala włamań na instagramowe konta

W ostatnich dniach wielu użytkowników Instagrama straciło dostęp do swoich kont i nie jest w stanie go odzyskać. Wg ofiar, po porwaniu konta cyberprzestępcy zmieniają nick, zdjęcie profilowe, adres e-mail i numer telefonu, co sprawia, że przywrócenie dostępu jest niemal niemożliwe. Instagram opublikował już swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie, a eksperci skomentowali sytuację.