Facebook zwiększa nagrodę za odkrywanie błędów w zabezpieczeniach

Wiadomość o zmianach wysokości wynagrodzeń za wykryte błędy została opublikowana na oficjalnym fanpage’u programu. Program nagradzania wykrycia luk Bug Bounty działa już od ponad 7 lat. Historia naruszeń wskazuje jednak, że nie był on wystarczająco skuteczny. Facebook postanowił to zmienić i zwiększyć motywację analityków bezpieczeństwa, podnosząc nagrodę za nieautoryzowane przejęcie konta do wysokości 40 tys. dolarów.

W oficjalnym oświadczeniu Facebooka czytamy:

„Analitykom, którym uda się wykryć pozwalające przejąć sesję luki w zabezpieczeniach lub wykorzystywane przy autoryzacji użytkownika niejawne klucze dostępu (access tokens), przyznana zostanie nagroda w wysokości:

40 tys. dolarów w przypadku, gdy przejęcie konta nie wymaga podjęcia żadnej akcji ze strony użytkownika;

25 tys. dolarów w przypadku, gdy użytkownik musi wykonać akcję, która jednak zostanie uznana za mało podejrzaną”.

Nowa polityka Facebooka dotyczy również pozostałych usług społecznościowego giganta, w tym Instagrama, WhatsAppa i Oculusa. Ułatwieniem dla uczestników programu jest rezygnacja z warunku przedstawienia kompletnego exploita, omijającego wszystkie zabezpieczenia stosowane przez Facebooka, jak np. mechanizmu zabezpieczającego o nazwie Link Shism. Celem jest jedynie poznanie podatności na atak (proof-of-concept), w przeciwieństwie do podawania kompletnej metody, która pozwala przejąć konto użytkownika.

Źródło: Bitdefender