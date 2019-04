Facebook ogłasza współpracę z niezależnym weryfikatorem informacji

Jak to działa? Gdy weryfikator informacji oceni treść jako fałszywą, FB pokaże ją niżej w aktualnościach, zmniejszając jej dystrybucję. Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się oszustw i zmniejszy liczbę osób, które je widzą. Zasięg stron i domen, które notorycznie udostępniają fałszywe wiadomości także zostanie zmniejszony. Zostaną one również pozbawione możliwości korzystania z narzędzi reklamowych i monetyzacyjnych na Facebooku. Pomoże to ograniczyć rozpowszechnianie fałszywych wiadomości motywowanych finansowo. Z doświadczenia giganta social media wynika, że gdy dany materiał zostanie oceniony jako fałszywy, udaje się ograniczyć jego zasięg o 80%.

Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich, cieszy się z uruchomienia programu weryfikacji z AFP. Powód? To partner posiadający dziennikarzy na całym świecie oraz analizujący treści w ośmiu językach w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach.

Program wpisuje się w trzyczęściowe podejście Facebooka do podnoszenia jakości i autentyczności treści wyświetlanych w aktualnościach. Facebook usuwa konta i treści, które naruszają jego standardy społeczności lub zasady dotyczące reklam, zmniejsza dystrybucję fałszywych wiadomości i nieautentycznych treści, takich jak clickbait oraz informuje ludzi, oferując dodatkowy kontekst dla postów, które widzą.

Obecnie w programie weryfikacji informacji Facebooka uczestniczy 43 zewnętrznych partnerów na całym świecie, którzy sprawdzają prawdziwość treści w 24 językach. Oprócz linków do artykułów gigant wprowadził również możliwość sprawdzania przez recenzentów prawdziwości zdjęć i filmów.

Źródło: Facebook