Facebook Marketplace w Polsce. Ciemne chmury nad OLX i Allegro?

Do tej pory z funkcji ogłoszeń sprzedażowych mogli korzystać tylko członkowie grup kupna i sprzedaży - według danych Facebooka przyciągały one ok. 550 mln odwiedzających miesięcznie. W 2016 roku serwis wprowadził usługę Marketplace. Umożliwia ona wyszukiwanie ofert i kontakt ze sprzedającym każdemu użytkownikowi FB. Pojawiała się stopniowo w kolejnych krajach, od końca listopada jest także w Polsce.

Pojawiają się głosy, że ze względu na swą popularność Facebook może teraz zagrozić takim serwisom jak OLX czy Allegro. Przewagą tego ostatniego pozostaje choćby możliwość płatności za pośrednictwem serwisu. Facebook Marketplace nie ma takiej funkcji. Pozwala tylko na wyszukiwanie ofert i kontakt ze sprzedającym. Zasady płatności ustalają sami zainteresowani.

Większość polskich użytkowników zyska dostęp do usługi w ciągu kilku tygodni - jak podaje Facebook, na razie trwa uczenie algorytmów serwisu działania na naszym rynku, np. odsiewania fałszywych ogłoszeń.

