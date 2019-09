Energochłonne kryptokoparki. Czy i jak można zmniejszyć ich wpływ na środowisko?

My działamy, oni kopią

eb mining, czyli kopanie kryptowalut za pośrednictwem aplikacji działających w przeglądarkach internetowych, to zagrożenie, z którym wielu użytkowników może regularnie się stykać, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. O tym, że mamy z nim do czynienia, możemy się dowiedzieć dopiero wtedy, gdy sprawdzimy kod źródłowy strony internetowej lub zauważymy, że niektóre zasoby sieciowe przeciążają urządzenia. Web mining jest alternatywną metodą kopania kryptowaluty, w której wykorzystuje się zasoby komputerów osób odwiedzających strony internetowe. Właściciele stron zamieniają moc urządzeń użytkowników w kryptowalutę, gdy przeglądarka jest otwarta lub działa w tle. Jednak w niektórych przypadkach strony internetowe powiadamiają użytkowników o tym, co się dzieje, i proszą ich o zgodę, wyjaśniając, że właściciel strony stosuje web mining, aby na niej zarobić bez wyświetlania użytkownikowi natrętnych reklam lub stosowania płatnych subskrypcji.

Ile energii zużywa web mining?

Web mining jest zwykle uważany za nieszkodliwą aktywność, która nie powoduje znaczących strat finansowych i zużywa niewielką ilość energii. Jednak z badań firmy Kaspersky, dotyczących wpływu kopania kryptowalut w przeglądarkach na gospodarkę i środowisko wynika, że w 2018 roku kryptokoparki webowe mogły zużyć nawet 1 670 MWh energii.To oznacza ok. 800 ton gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery w 2018 r. Opłata za taką ilość energii mogłaby wynosić od kilkuset tysięcy dolarów do pół miliona dolarów w zależności od państwa!

Prowadzonych jest wiele inicjatyw prawnych i technicznych mających na celu zminimalizowanie wpływu web miningu i można zauważyć znaczący spadek tego typu aktywności w 2019 r. Jednak tak długo, jak proceder ten będzie przynosił korzyści ekonomiczne, będą miały miejsce próby przeciążenia procesorów niczego niepodejrzewających użytkowników. Co ważniejsze, jest to rzadki rodzaj cyberzagrożenia, który ma jednak znaczący niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. To oznacza, że zapobieganie takim operacjom to nie tylko kwestia cyberbezpieczeństwa, ale również bezpośrednia pomoc w ratowaniu środowiska naturalnego.

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky zalecą użytkownikom następujące działania:

Zwracaj uwagę na wydajność komputera: jeśli zauważysz opóźnienia lub zawieszanie się sprzętu, może to wskazywać na szkodliwą aktywność.

Sprawdź, czy system grzeje się bardziej niż zwykle – to typowe w przypadku kopania kryptowaluty.

Zacznij stosować niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa, które skutecznie zabezpiecza przed kryptokoparkami.

W przypadku firm pomocny okaże się wyspecjalizowany produkt zapewniający cyberbezpieczeństwo korporacyjne.

Źródło: Kaspersky