Elektryczne skutery Hop.City wkrótce wynajmiesz w aplikacji Vooom

Wynajem jednośladów przez aplikacje Vooom to rozwiązanie zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla klientów biznesowych. Integracja systemów ma nastąpić w czwartym kwartale br .Dla użytkowników oznacza to możliwość bezpośredniego wynajmu pojazdów Hop.City przez aplikację Vooom w aż 7 miastach w całej Polsce takich jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław czy Szczecin. Codziennie po ulicach w całym kraju jeździ ponad 1000 skuterów Hop.City i korzysta z nich 40 tys. użytkowników. Vooom umożliwia zaplanowanie podróży od drzwi do drzwi w aż 12 miastach.

- Postanowiliśmy połączyć siły na rzecz rozwoju nowoczesnej miejskiej mobilności. Cieszymy się, że nasze skutery będzie można wynająć poprzez aplikację Vooom. Widzimy olbrzymi potencjał tej współpracy i możliwość rozszerzenia jej w kolejnych miastach. Nie bez znaczenia jest wygoda użytkownika, który korzysta z jednej aplikacji. – komentuje Łukasz Banach, Co-founder Hop.City.

Co więcej, z wynajmu skuterów Hop.City przez aplikację będzie można skorzystać także w ramach Pracowniczych Pakietów Mobilności, innowacyjnego benefitu pozapłacowego Vooom umożliwiającego firmom dofinansowanie pracownikom codziennych dojazdów do pracy.

- Hop.City to kolejny znany operator po innogyGo! i iTaxi, który podziela naszą wizję rozwoju miejskiej mobilności. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom indywidualnym i biznesowym ekologicznej i ekonomicznej alternatywy wobec wszechobecnych dziś na ulicach polskich miast samochodów, bez stania w korkach i negatywnych konsekwencji dla środowiska – mówi Włodzimierz Łoziński, CEO w Vooom.

Już dziś w 71 miastach blisko 11,5 mln mieszkańców ma dostęp do co najmniej jednego typu pojazdu współdzielonego wypożyczanego na minuty. Łącznie w Polsce do dyspozycji użytkowników jest aż 37 tysięcy środków transportu takich jak rowery, elektryczne hulajnogi, skutery czy samochody. Autorzy raportu Mobilne Miasto szacują, że w latach 2019-2025 ich zwiększy się w Polsce o 505 proc.