eDO App umożliwi klientom mBanku zdalne otwarcie konta

Klienci mBanku chcący otworzyć rachunek firmowy dzięki eDO App i e-dowodowi będą mogli zdalnie zawrzeć taką umowę. Aplikacja umożliwi odczyt ich danych zawartych w warstwie elektronicznej dowodu i automatycznie wstawi je do umowy, a następnie po wykonaniu kilku prostych kroków poprosi o potwierdzenie tożsamości.

„Każdy kto skorzysta z otwarcia konta przez eDO App, zobaczy jak proste i wygodne jest to rozwiązanie. Zamiast podróży i wizyty w oddziale wystarczy nam 5 minut. To zdecydowanie rewolucja w każdym działaniu, które wymaga potwierdzenia tożsamości, a dzięki eDO App można to zrobić praktycznie z każdego miejsca na Ziemi. Ostatnie miesiące zwiększyły nasze potrzeby zdalnego zawierania umów i potwierdzania tożsamości, a PWPW przygotowała produkt, który pozwala to robić wygodnie i bezpiecznie” - mówi Konrad Jaczewski, dyrektor Pionu Produktów Cyfrowych PWPW.

eDO App umożliwiła mBankowi optymalizację procesu otwierania konta, poprzez automatyczne uzupełnienie danych formularza oraz zweryfikowanie tożsamości osoby składającej wniosek. Dodatkowo w procesie znalazły się: znacznik czasu oraz pieczęć kwalifikowana, które potwierdzają moment zawarcia umowy oraz poprawność całego procesu.

mBank szybko podjął decyzję o wdrożeniu nowego rozwiązania. Od momentu nawiązania pierwszego kontaktu do uruchomienia aplikacji PWPW minęły blisko 3 miesiące. Cały proces został dopasowany do wymagań bankowości, przeszedł kompleksowe testy, a od dzisiaj usługa jest dostępna na stronie internetowej mBanku.

Aplikacja eDO App to najnowszy produkt IT w portfolio PWPW, dostępny dla każdego posiadacza dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz smartfonu z modułem NFC (Near Field Communication). Bazuje ona na technologii wykorzystywanej przy - tak popularnych w naszym kraju - płatnościach zbliżeniowych. Jest ona prostym i wygodnym sposobem na korzystanie z e-dowodu bez użycia czytnika. Zamiast tego wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na swój smartfon, dostępną zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i tych korzystających z iOS.