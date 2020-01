E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia. Co to oznacza dla pacjenta? Kiedy lekarz może wystawić receptę papierową?

Wprowadzenie obowiązku wystawiania recept elektronicznych, to krok ku cyfryzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej. Jednak nie tylko lekarze powinni przygotować się na zmiany. Również pacjenci muszą nauczyć się korzystać z e-recept.

Tuż po wyjściu z gabinetu pacjent otrzyma 4-cyfrowy kod dostępu za pośrednictwem wiadomości SMS, wiadomość e-mail z e-receptą w wersji PDF, wydruk informacyjny. Daje nam to zatem trzy możliwości zrealizowania recepty elektronicznej w wybranej aptece. Pierwsza z nich to podyktowanie farmaceucie otrzymanego kodu SMS i podanie swojego numeru PESEL. Druga opcja to okazanie za pomocą tabletu lub telefonu kodu kreskowego z maila lub posłużenie się 44-cyfrowym kluczem dostępu z pliku. Ostatnia możliwość to udanie się do apteki z wydrukiem informacyjnym. Jak tylko farmaceuta odczyta dane z dokumentu, trafi on z powrotem w ręce pacjenta.

- Wreszcie każdy będzie mógł bez problemów przeczytać swoją receptę, dobrze, że będzie też ona zawsze pod ręką. Skorzystanie z e-recepty w pełni wirtualnej, czyli bez wydruku, wymaga za pierwszym razem zalogowania się do systemu IKP. Można to zrobić np. za pomocą Profilu Zaufanego, który staje się coraz bardziej powszechny, co było widoczne m.in. podczas dopisywania się do list wyborczych w ubiegłym roku. Na szczęście Internetowe Konto Pacjenta musimy skonfigurować tylko raz, aby potem przy każdej wizycie u lekarza e-recepty przychodziły nam już automatycznie na telefon - ocenia Maja Wiśniewska z SMSAPI.

Choć e-recepty stały się obowiązkowe, w wyjątkowych sytuacjach lekarze będą mieli wybór między elektroniczną a papierową wersją recepty. Dotyczy to takich przypadków jak:

brak dostępu do systemu e-zdrowie (awaria, problem z internetem, brak prądu),

recepta dla osoby o nieustalonej tożsamości,

recepta transgraniczna,

recepta wystawiona na leki z importu docelowego,

recepta pro auctore i pro familiae.

E-recepta ważna jest 365 dni (1 rok) pominąwszy preparaty immunologiczne, recepty na leki psychotropowe, odurzające oraz antybiotyki.