E-dowody to już niedaleka przyszłość

PWPW przekazała CPD MSWiA 100 tys. blankietów e-dowodu, a także urządzenia które są niezbędne do personalizacji dokumentów. Aby było to możliwe dotychczasowe prace koncentrowały się na przygotowaniu komponentów warstwy elektronicznej. Obecnie rozwiązanie PWPW zostało wdrożone do masowej produkcji, a dostarczona dzisiaj partia blankietów stanowi pierwszą pulę dowodów osobistych, które będą wydawane od 4 marca 2019 r.

Na całość projektu składają się wysiłki nie tylko instytucji podległych MSWiA, które zakończyły większość swoich prac, lecz także prace Ministerstwa Cyfryzacji, które odpowiada za część związaną z rejestrami państwowymi, jak i Ministerstwa Zdrowia wdrażającego użycie e-dowodu w służbie zdrowia. Bieżąca współpraca w projekcie odbywa się w ramach Komitetu Sterującego, powołanego do tego zadania przez Premiera. Rozwiązanie dostarczone przez PWPW, po integracji z komponentami dostarczanymi przez MC czekają testy w wybranych gminach, a także testy bezpieczeństwa, które prowadzi MC. Niezależnie od powyższego PWPW prowadzi własne testy bezpieczeństwa w zakresie dostarczanego rozwiązania.

Należy zaznaczyć, że nowy dowód osobisty oprócz dodatkowych możliwości oferowanych przez warstwę elektroniczną zachowa wszystkie swoje dotychczasowe funkcje bez dodatkowych wymagań dla obywateli.

Źródło: MSWiA