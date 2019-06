Dzięki nowej aplikacji osoby o ograniczonej sprawności rąk będą komunikować się łatwiej

ParrotOne to odpowiedź na potrzeby osób, które mają problemy manualne z obsługą klawiatur dotykowych w smartfonach lub tabletach. Te wyzwania są dobrze znane pomysłodawcy aplikacji – Piotrowi Lewandowskiemu. Jest on nie tylko twórcą aplikacji, ale także jej pierwszym użytkownikiem. Wskutek niepełnosprawności coraz większą trudność zaczęło mu sprawiać pisanie na klawiaturze. Projektując ParrotOne myślał o rozwiązaniu swoich problemów, ale szybko okazało się, że taka aplikacja może pomóc setkom milionów ludzi na całym świecie. Zatem ten projekt to dla Piotra nie tylko praca, ale też możliwość niesienia pomocy innym, co daje ogromną satysfakcję.

Maksimum treści, minimum wysiłku

ParrotOne umożliwia pisanie całych zdań przy pomocy kilku kliknięć. Po wybraniu danej litery na klawiaturze, z boku ekranu pojawia się lista sugerowanych całych zdań oraz ich części, a nad klawiaturą lista słów. Przykładowo, klikając na „C” można wybrać zwrot: „Cześć, co u Ciebie?”. Wystarczą trzy ruchy, zamiast kilkunastu, aby zbudować i wysłać taką wiadomość.

Aplikacja uczy się tego, których zwrotów i słów dana osoba używa najczęściej i jakie zdania buduje. Sprawia to, że z czasem aplikacja podsuwa coraz trafniejsze podpowiedzi, a liczba potrzebnych ruchów do napisania wiadomości staje się jeszcze mniejsza. Dzięki temu osoby ze słabszymi mięśniami mogą napisać znacznie więcej wiadomości zanim ich ręce będą zmęczone.

Dodatkowo, układ elementów w interfejsie aplikacji został tak przemyślany, by pisanie było sprawniejsze. Wszystko to ułatwia komunikację ludziom borykającym się ze spastycznością, przykurczami, drżeniem rąk czy wadami wzroku.

Użytkownicy aplikacji otrzymują do dyspozycji słowniki w trzech językach (polskim, angielskim i hiszpańskim) oraz funkcję tłumacza. Kolejne języki będą pojawiać się w aktualizacjach aplikacji.

Więcej niż komunikator

W ParrotOne znajdziemy także funkcje społecznościowe, takie jak publikowanie postów na tablicy publicznej lub prywatnej – przeznaczonej dla wybranej grupy osób. Dzięki temu może być dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów platformą do zawierania nowych znajomości czy poszukiwania pracy (specjalne profile mogą zakładać także firmy).

Twórcy rozwiązanie przyłożyli szczególną uwagę do prywatności użytkowników. Całość komunikacji w ramach aplikacji jest szyfrowana. Oprócz tego ParrotOne nie zbiera danych pod kątem profilowania użytkowników do celów reklamowych.

Aplikacja w polskiej i angielskiej wersji językowej ze wszystkimi opisanymi wyżej funkcjami jest już dostępna do pobrania za darmo w sklepie Google Play.

Źródło: ParrotOne