Drukarka atramentowa czy laserowa?

Rodzaje drukarek – podstawowy podział

Niezależnie od tego, czy drukarki służą do potrzeb domowych czy biurowych, pod względem technologicznym można rozróżnić dwie wersje:

drukarki atramentowe – wydruk jest możliwy dzięki pojemnikom z tuszem przesuwanym przy pomocy głowicy. Krople tuszu są nanoszone na papier.

drukarki laserowe – aby wydruk był możliwy, potrzebne są tonery do drukarek. Cząsteczki tonera zostają rozprowadzone przy pomocy specjalnego wałka.

Z kolei drukarki laserowe można podzielić na dwa rodzaje pod względem sposobu działania:

drukarki monochromatyczne – pozwalają wyłącznie na wydruk czarno-biały,

drukarki kolorowe – umożliwiają wydruk czarno-biały i kolorowy, ale ich cena jest zdecydowanie wyższa.

Obecna oferta rynkowa jest bogata i warto zastanowić się, czy wybrać drukarkę, czy urządzenie wielofunkcyjne. Działają na podobnej zasadzie, tak samo trzeba kupić toner do drukarki, ale spełniają więcej funkcji. Zapewniają:

drukowanie,

skanowanie,

kserowanie.

Niektóre mają również funkcję faksu. Są to znakomite urządzenia do użytku domowego. Szczególnie przydatne uczniom i studentom, którzy potrzebują kserokopii różnych materiałów lub zeskanowania notatek znajomych. Posiadanie takiego urządzenia może stanowić oszczędność pieniędzy, ale też pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na odwiedzanie punktu ksero.

Zalety i wady drukarek atramentowych

Drukarka atramentowa jest polecana osobom, które dysponują niewielkim budżetem. Niska cena urządzenia sprawia, że jej posiadaczem może być niemal każdy. Materiały można drukować w kolorze. Wystarczy kupić kolorowy tusz – każda drukarka jest przystosowana do takiego wydruku. Kolorowy wydruk jest niedrogi, a na dodatek jakość wydruku zdjęć jest lepsza niż w drukarkach laserowych. Drukarki atramentowe świetnie sprawdzają się w domach, ponieważ są mniejsze niż laserowe, więc nie zajmują dużo miejsca. Za to ogólna jakość wydruku jest klasyfikowana jako średnia. Prędkość drukowania również nie jest imponująca w stosunku do wersji laserowej. Koszty eksploatacji zależą od danego modelu drukarki. Aby je obniżyć, można sięgać po zamienniki oryginalnych tuszów.

Zalety i wady drukarek laserowych

Drukarki laserowe są bardziej wydajne. Wystarczy spojrzeć na toner do drukarki laserowej i sprawdzić specyfikację w kwestii liczby stron wydruku, aby przekonać się, że zainwestowanie w drukarkę laserową może być opłacalne. Tonery do różnych modeli urządzeń są dostępne na stronie https://www.drukuj24.pl/. Zalety drukarek laserowych to: niskie koszty eksploatacji, duża szybkość, wysoka jakość oraz trwałość wydruku. Podstawową wadę stanowi wyższa cena i konieczność wyboru między drukarką monochromatyczną a kolorową. Wybór rodzaju drukarki zależy od indywidualnych potrzeb.