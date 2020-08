Drony w rolnictwie - jak technologia ta ułatwia prace rolników?

Nowoczesne rolnictwo – czym się charakteryzuje?

Rolnictwo należy do gałęzi gospodarki rozwijających się bardzo intensywnie. Widać to poprzez ogromne zainteresowanie usługami internetowych sklepów ogrodniczych, jak https://www.podkarpackiesady.pl/ i oferowanymi w nich roślinami.

Kolejnym aspektem jest nowych technologii. Podczas procesów planowania upraw rolnicy powszechnie stosują zdjęcia satelitarne, które znacznie ułatwia np. rolnictwo plantacyjne (polegające na sadzeniu jednego gatunku roślin na bardzo dużym obszarze). Coraz częściej wdraża się najnowocześniejsze techniki nawadniające, które mają na celu pilnowanie, by pola uprawne posiadały stały poziom nawilżenia. Współcześni rolnicy chętnie stosują również drony, szczególnie do takich czynności jak:

Uprawa zbóż,

Hodowla bydła,

Monitorowanie upraw ,

, Sprawność zbierania dokumentacji w rolnictwie plantacyjnym ,

w , Opryski,

Odstraszanie zwierząt,

Minimalizowanie strat.

Podnoszenie sprawności procesu zbierania dokumentacji na skutek stosowania dronów

Praca rolnika jest zależna od pogody oraz wielu innych czynników losowych. W momencie gdy uprawy zostały uszkodzone, podczas np. ulewy czy gradu, przy pomocy drona można dokonań zdjęć terenu. Umożliwi to rolnikowi uzyskanie pomocy finansowej od państwa bądź firmy ubezpieczeniowej. Dzięki dronom można również kontrolować wydajność pracowników zatrudnionym na często rozległym gospodarstwie. Dron pomaga więc w rzetelnym rozliczeniu się z pracownikiem. Zbieranie dokumentacji za pomocą dronów może więc wpłynąć na minimalizowanie strat gospodarstwa rolnego.

Niektóre drony umożliwiają rolnikowi dokonanie analizy dokładnych cech roślin np. morfologii, taksonomii, masy i rodzaju liści, deficytu wody. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu dokonują analizę zasobności gleby w substancje organiczne czy mineralne, a nawet właściwości powierzchni gleby.

Drony do oprysków oraz odstraszania zwierząt

Drony rolnicze zyskują coraz to nowe funkcje. Dzięki np. powiększaniu ogniw energetycznych, znajdują lepsze zastosowanie w rolnictwie plantacyjnym, jako że mogą się utrzymywać w powietrzu znacznie dłużej. Wpływa to na efektywne ich wykorzystanie podczas oprysku pól, najlepiej jednak w wydzielonej części pola, głównie za sprawą ich niewielkich rozmiarów. Na większym obszarze mogą być nieco mniej precyzyjne. Ponadto podczas dokonywania oprysków lub monitorowania upraw drony mogą odstraszać dzikie zwierzęta, niejednokrotnie pożywiające się zbiorami.

Monitorowanie stanu upraw jako funkcja dronów

Drony wykorzystuje się bardzo często do monitorowania upraw. Zainstalowane w nich kamery dają rolnikowi możliwość doglądania pól nie osobiście, ale właśnie za pomocą nowoczesnego sprzętu, który sam steruje.

Dron dokona zbioru odpowiednich danych, bez zaangażowania ludzi w cały proces. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ogromnego areału. Daje to możliwość minimalizowania strat oraz ogólnego oszczędzenia kosztów wiążących się z eksploatacją innych sprzętów rolniczych. Bardzo dobrze się to sprawdza w momencie kryzysowych sytuacji, np. pożarów, podtopień. Drony pomogą także we wszelkich kwestiach związanych z podziałami działek rolnych.

Drony w rolnictwie są już faktem, a nie jedynie planem na przyszłość. Są coraz częściej wykorzystywane i sprawdzają się bardzo dobrze. Malejące ceny tego rodzaju sprzętu powodują, że są coraz bardziej popularne, zaś wprowadzanie nowego oprogramowania zwiększa funkcjonalność tych urządzeń.





O autorze:

Krzysztof Michałowski - polonista, copywriter, zamieszkały na Podlasiu. Z zamiłowania amator literatury i gier komputerowych.

Źródła: