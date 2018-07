Dach domu jednorodzinnego: rodzaje, wady i zalety. Na jaki zdecydować się w projekcie?

Dach - ważne uwagi

To jedna z ważniejszych decyzji, a trzeba ją podjąć wcześniej, bo już na etapie wyboru projektu domu. Od tego bowiem bardzo wiele zależy, między innymi to, jak będzie wyglądać budynek oraz jaka będzie jego funkcjonalność. To jednak nie wszystko, bo to jaką możemy wybrać konstrukcję dachu, uzależnione jest od przepisów lokalnych, a więc nie ma tu wolnej amerykanki, musimy się dostosować do właściwych - ze względu na miejsce budowy domu - regulacji.

Jak wspomnieliśmy, wszystko zaczyna się od projektu (dobrą opcją są na przykład projekty domów jednorodzinnych - domoweklimaty.pl), bo im bardziej skomplikowane pomieszczenia i rzut budynku, tym mocniej to wpłynie na urozmaicenie dachu. Pomyślmy więc odpowiednio wcześniej, na jakim rozwiązaniu nam zależy, bo w zdecydowanej większości przypadków, nie da się zmienić kształtu dachu już w trakcie budowy.

Najważniejsze na początek

Jeszcze przed wybraniem projektu musimy zapoznać się z lokalnymi przepisami, które określają, na jaki dach możemy sobie pozwolić. Wszelkie istotne wymagania prawne znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pamiętajmy też, by sprawdzić, czy działka została objęta takim planem, bo jak nie, sami musimy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po upewnieniu się, jak to wygląda, możemy przystąpić do wyboru dachu.

Dachy skośne - bardzo popularne, ale czy najlepsze?

To najpopularniejsze obecnie rozwiązanie, a więc większość domów jednorodzinnych w Polsce ma taki dach. Możemy wybierać spośród kilku rodzajów, tych bardziej znanych: dwu- i czterospadowych oraz bardzo rzadko wybieranych, jak przyczółkowe, mansardowe i kopertowe.

Najtańszy i najprostszy w budowie jest prosty dach dwuspadowy. Jak sama nazwa wskazuje, konstrukcja składa się z dwóch połaci, jakie łączą się ze sobą w równoległej do szerokości domu kalenicy. Ma wiele zalet, między innymi duże i proste powierzchnie pozwalają stosunkowo łatwo pokryć takie sklepienie.

Jeśli mamy większy budżet możemy zdecydować się na bardziej fantazyjny, o unikalnym charakterze dach czterospadowy. Jak wspomnieliśmy, to opcja droższa od wcześniejszej, poza tym budynek z takim dachem nie ma ścian szczytowych, a więc inwestor musi wstawić okna połaciowe lub lukarny.

A może coś innego - dachy płaskie

Są nieskomplikowane i dość tanie w budowie. Ich podstawą jest strop górnej kondygnacji, tam też kształtuje się spadek połaci, konieczny, aby została odprowadzona woda opadowa. Taki dach można zaaranżować na taras lub ogród, co jest na pewno rewelacyjną opcją dla osób, które mają niedużą działkę. Do plusów należy też zaliczyć to, że do takiego dachu łatwiej się dostać niż do skośnego.

Niestety, taki dach ma też wady, który uwydatniają się już podczas etapu projektowania i wykonywania izolacji. A to oznacza, że do jego zrobienia powinniśmy zatrudnić profesjonalną ekipę budowlaną. Czasami też mogą występować trudności z odprowadzaniem wody i śniegu. Można co prawda zainwestować w dodatkowe systemy, które tu pomogą, ale to oczywiście kolejny wydatek.

Niezależnie co wybierzemy, widać, że od obok tej tematyki nie można przejść obojętnie. Źle wykonany dach to bowiem wiele przyszłych problemów, z którymi wiążą się dodatkowe koszty. W ogóle własny dom to szereg różnych wątpliwości, znaków zapytania, jakie stale się pojawiają. Dotyczą wszystkiego, także tego, jakie drzwi zewnętrzne będą najlepsze. Żeby ułatwić to zadanie, polecamy ciekawy artykuł pt. “Drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnego: jak wybrać najlepsze?”.