Czym jest zdolność kredytowa i jak ją poprawić?

Składając wniosek o pożyczkę trzeba mieć świadomość, iż każda instytucja finansowa dokonuje gruntownej analizy podanych przez nas danych oraz dokumentów. Pod lupę brane są także informacje zgromadzone w biurach informacji gospodarczej, zwanych potocznie rejestrami dłużników, w Biurze Informacji Kredytowej oraz bazie Credit Check. Dzięki tym procedurom, bank lub instytucja pożyczkowa określa zdolność kredytową, która ma wpływ na wydanie decyzji dotyczącej przyznania pożyczki.

Kiedy zdolność kredytowa klienta okaże się zbyt niska, instytucja finansowa może zaproponować niższą kwotę pożyczki, wydłużyć termin spłaty zobowiązania lub zażądać dodatkowych zabezpieczeń. Co możemy na to poradzić? Jeśli pieniędzy potrzebujemy szybko, to w zasadzie jedyne co możemy zrobić, to zgłosić się do innego pożyczkodawcy. Choć większość instytucji stosuje podobne kryteria oceny zdolności do spłaty, to jednak ‘podobne’ nie znaczy ‘takie same’ i często zdarza się, że inna instytucja pożyczkowa potraktuje nas mniej restrykcyjnie i wyda pozytywną decyzję. Oczywiście najlepiej jest zadbać o swoją zdolność kredytową odpowiednio wcześniej.

W jaki sposób poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeśli w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy planujemy zaciągnięcie pożyczki, warto już teraz zatroszczyć się o swoją zdolność kredytową. Nasza zdolność kredytowa zależy od wysokości naszych dochodów, stabilności zatrudnienia (lub braku innych ryzyk),od tego, ile wydajemy „na życie” oraz naszej historii kredytowej. Oczywiście trudno jest z dnia na dzień poprawić poziom swoich zarobków (choć życzymy tego każdemu!). Zaskakujące dla wielu osób jest też to, że niestety wbrew pozorom trudno jest również ograniczyć swoje wydatki lub precyzyjniej: poziom wydatków, który weźmie pod uwagę pożyczkodawca. Dzieje się tak dlatego, że jeśli na naszym koncie bankowym wystąpi wyraźny spadek kosztów niedługo przed złożeniem wniosku o pożyczkę, to pożyczkodawca może ocenić, że ta zmiana jest tylko chwilowa, lub nawet że próbujemy sztucznie poprawić swoją historię finansową np. ukrywając część kosztów. Podobnie, jeśli we wniosku o pożyczkę zadeklarujemy bardzo niski poziom wydatków, to część pożyczkodawców zamiast tej informacji weźmie pod uwagę np. średni koszt życia w naszym mieście.

Artur Więckowski, ekspert serwisu Chwilowo.pl zaleca jednak ograniczanie wydatków. Mówi, abyśmy zrezygnowali z wydatków zbędnych, nie dawali się oczarować kolejnym reklamom, korzystali z promocji, ale tylko na rzeczy, które i tak byśmy kupili, naprawiali rzeczy zamiast je wymieniać, itd. To wszystko pozwala pilnować i zarządzać domowym budżetem.

Co możemy zrobić realnie i samodzielnie?

W praktyce bardzo ważny element brany pod uwagę przez pożyczkodawców przy wyznaczaniu naszej zdolności kredytowej, a często pomijany czy niezauważony przez klientów, to dodatkowe elementy ryzyka. Zalicza się do nich m.in. łatwość z jaką moglibyśmy się gdzieś dodatkowo zadłużyć oraz nasza dotychczasowa historia kredytowa w Credit Check i BIKu oraz informacje gospodarcze z biur informacji gospodarczej – BIGów – których działa już w Polsce kilka m.in. KBIG, ERIF, Infomonitor. Dlatego zanim wystąpimy o pożyczkę zastanówmy się, czy możemy np. zrezygnować z posiadanych, a nieużywanych kart kredytowych, linii debetowych, kredytów odnawialnych. Często o tym zapominamy, a pożyczkodawca weźmie to pod uwagę. Jeśli z jakiegoś powodu nie używamy karty kredytowej – zrezygnujmy z niej. W oczach instytucji pożyczkowej staniemy się z miejsca bardziej godnym zaufania klientem. Jednak przede wszystkim zadbajmy o zbudowanie pozytywnej historii kredytowej.

Bartosz Pundyk – Pełnomocnik Zarządu grupy CRIF - twierdzi, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważnym elementem w przypadku korzystania z produktów finansowych jest historia kredytowa. Dla większości osób zdolność kredytowa wiąże się zwykle z kredytem hipotecznym. Jednak to, jakie zaciągamy zobowiązania i jaka jest nasza kultura płatnicza ma ogromny wpływ na to, jakie w przyszłości zostaną nam zaproponowane warunki kredytu lub pożyczki. Karty kredytowe, raty 0% na zakupy, pożyczki itp. to istotne elementy naszej historii kredytowej. Jeżeli klient nie posiada historii kredytowej może zostać uznany za klienta o wysokim ryzyku. Dużo lepszym klientem jest osoba z historią kredytową. Dlatego warto czasami skorzystać chociażby z rat 0% lub wziąć pożyczkę na niską kwotę, która często oferowana jest bez dodatkowych kosztów, dzięki czemu możemy uwiarygodnić się na rynku kredytowym.

Biura informacji gospodarczych gromadzą, przetwarzają i udostępniają dane na temat nierzetelnych płatników. Do ich rejestrów można trafić nie tylko za zaległości w spłacie kredytów i pożyczek, ale także czynszu, rachunków za energię elektryczną, gaz lub wodę czy zaległy mandat. Taka zaległość może (choć nie musi) spowodować odmowę pożyczki. Warto jednak pamiętać, że w momencie spłaty zobowiązania zostanie ono usunięte z biura informacji gospodarczej, co automatycznie poprawia naszą wiarygodność w oczach pożyczkodawcy.

Największe znaczenie ma jednak nasza historia kredytowa, a więc to, czy do tej pory spłacaliśmy swoje pożyczki zgodnie z ich harmonogramem. To właśnie ona zapewnia instytucjom finansowym najbardziej wiarygodny obraz historii płatniczej klienta. Obecnie instytucje finansowe korzystają z dwóch źródeł dostarczających taki zakres informacji – bazy Credit Check, gdzie można zweryfikować historię kredytową w sektorze pozabankowym oraz w BIKu, gdzie mamy wgląd w historię z sektora bankowego. Bazy te przetwarzają nie tylko dane o opóźnionych czy zaległych płatnościach, ale także pozytywne informacje wynikające z regularnych spłat.

Jak mówi Artur Więckowski, poprawa historii kredytowej jest jak najbardziej możliwa, ponieważ historia kredytowa to rzecz dynamiczna – cały czas budujemy, czy dobudowujemy jej nowe elementy. O ile na przeszłość nie mamy już wpływu, o tyle możemy postarać się pokazać pożyczkodawcom, że ewentualne dawne kłopoty są już za nami i teraz wywiązujemy się z zaciągniętych zobowiązań bez zarzutu. Szczególnie pomocne w tym zakresie może być używanie pożyczek na niewielką kwotę i krótki czas, a więc przede wszystkim tych pozabankowych. Nie dość że otrzymamy je szybko, za darmo (przy spełnieniu pewnych warunków) oraz w dość dużej wysokości, to każda taka pożyczka spłacana zgodnie z harmonogramem, podnosi naszą wiarygodność w oczach kolejnego pożyczkodawcy.

Jeśli od czasu do czasu zaciągniemy chwilówkę i spłacimy ją w terminie, poprawiamy swoją historię kredytową. Dodatkowo, jeżeli spłacamy nasze zobowiązania zgodnie z harmonogramem, możemy wyrazić zgodę na dodanie takiej pozytywnej informacji do biur informacji gospodarczej. Obrazuje naszą rzetelność oraz świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają nas instytucje finansowe. Warto zaznaczyć, że dane pozytywne pojawiają się we wspomnianych bazach szybciej i częściej od tych negatywnych, dzięki czemu naszą pozytywną historię finansową możemy budować całkiem sprawnie.

Odnotowana w Credit Check lub BIK-u terminowa spłata zobowiązania finansowego zawsze będzie korzystna dla klienta. Pamiętajmy jednak, żeby także i z tym nie przesadzać – osoba korzystająca z pożyczek sporadycznie, spłacająca je na czas, będzie uznana za świetnego klienta, ale taka, która praktycznie stale jest gdzieś zadłużona i co miesiąc lub kilka miesięcy zmienia aktualnego pożyczkodawcę, może być uznana za klienta wysokiego ryzyka nawet jeśli spłaca te pożyczki wzorowo.

Źródło: Chwilowo.pl