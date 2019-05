Czym jest masturdating i skąd się bierze jego popularność?

Masturdating wpisał się w duński kult ‘hygge’, który wpłynął na utrzymanie się w czołówce najszczęśliwszych nacji wg rankingu Happiness Index - od 2013 roku konsekwentnie zajmuje podium. Trend znacząco odbił się na gastronomicznej scenie europejskich miast, również w Warszawie gdzie objawia się wysypem małych restauracji, w których rezerwacja stolika dla jednej osoby to nic dziwnego.

Spędzanie czasu w pojedynkę choć początkowo wpisywało się w krajobraz dużych, zachodnich miast takich jak Kopenhaga, Nowy Jork, Paryż, Londyn i Walencja zawitało również do Polski. Polega na skupianiu się na rzeczach, które sprawiają nam najwięcej przyjemności. Co więcej, lubimy je bez względu na to, czy aktywności, na które się decydujemy są z pozoru zarezerwowane dla par lub grup znajomych. Chodzi o wyjścia do teatru, kina, na spacer albo do restauracji.

Ważna przy masturdatingu jest zmiana opinii, że najlepsze rzeczy robi się w towarzystwie. Tym bardziej, że w dzisiejszym zabieganym świecie umówienie spotkania nawet z najbliższymi przyjaciółmi wiąże się z wielodniowym wyprzedzeniem. Spontaniczne wyjścia to już naprawdę rzadkość.

Trend zyskuje w Polsce na znaczeniu, jako, że duża część naszego społeczeństwa to osoby, które nie są z nikim związane. Według Nad Wisłą ta grupa stanowi już około 1/4 całego dorosłego społeczeństwa. Co ważne, procentowy udział osób deklarujących życie w pojedynkę, ciągle się zwiększa a prawidłowość ta dotyczy szczególnie osób po 30 roku życia. Stąd rosnąca popularność ofert wakacyjnych dla singli, kampanie marketingowe np. banków skierowane do niezależnych osób po 30-tce czy wysyp małych knajp z 1-osobowymi stolikami, w których nacisk kładzie się na doświadczenie i opowieść, a nie na szybką obsługę. Ta kwestia w dużej mierze dotyczy warszawiaków, gdzie fenomen ‘masturdating” przeżywa swój rozkwit.

Źródło: Tahina